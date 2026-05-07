Кой е Иво Христов - предложението на Румен Радев за вицепремиер

07 май 2026, 17:48 часа 998 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Иво Христов Петков е номиниран за заместник министър-председател в проектокабинета на Румен Радев. Христов е роден на 8 октомври 1970 г. в Истанбул. Завършва средното си образование в Атене Роаял в Брюксел. Служи в редовете на Българската народна армия (1988-1990), уволнява се като офицер от резерва.

Завършва Юридическия факултет на СУ "Св.Климент Охридски" през 1994 г. Работи като журналист в RFI-България, NTV, БНТ. Участва в създаването на ББТ, сп.L'EUROPEO и сп.A-specto. Публикува в сп."Тема" и в-к "Сега".

През 2009 г. е инициатор на създаването на политическото сдружение Солидарна България. Преводач на множество романи от Ромен Гари, Маргьорит Дюрас, Тонино Бенакиста, Филип Джиян и други автори.

В периода 2017-2019 е началник на кабинета на президента Радев. В периода 2019-2024 е член на групата на социалистите и демократите в Европейския парламент, избран от листата на БСП.

През 2021 участва активно в провеждането на кампанията, довела до преизбирането на Румен Радев за президент. Женен. Владее френски, английски, руски и испански.

Ивайло Анев
