Коя е Катя Ивкова - предложението на Румен Радев за министър на здравеопазването

Катя Ивкова е предложението на "Прогресивна България" за министър на здравеопазването в кабинета "Радев". Тя вече има опит във ведомството, след като беше заместник-министър на здравеопазването в служебното правителство на Гълъб Донев с министър Асен Меджидиев. В този период е и член на Националния осигурителен институт.

Ивкова е магистър по "Международни отношения" от УНСС и по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" от Медицинския университет в София. Специализирала е в сферата на здравната дипломация, стратегическото планиране и електронното управление, като е участвала в международни обучения и форуми в Австрия, Гърция и България.

Професионалният ѝ път е тясно свързан с Министерството на здравеопазването. От 2020 г. до назначаването ѝ за заместник-министър тя оглавява дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество", а след края на служебния кабинет се завръща на същия пост. Още: Коя е Ива Петрова - предложението на Румен Радев за министър на енергетиката

Според официалната ѝ биография в тази роля Ивкова координира отношенията на България с Европейския съюз и международни организации като ООН, Световната здравна организация, УНИЦЕФ, НАТО и ОИСР.

От 2024 г. тя е заместник-представител на България в Изпълнителния съвет на Световната здравна организация за мандата 2024 - 2027 г.

Преди да оглави международната дирекция в министерството, в периода 2015 - 2017 г. е ръководила отдел "Международни дейности", а преди това е заемала различни експертни позиции в здравното ведомство.

Ивкова е ръководила и българската делегация по време на 76-ата Световна здравна асамблея в Женева, както и е представлявала България на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Още: Кой е Енчо Керязов - предложението на Румен Радев за министър на спорта

