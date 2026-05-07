Кой е Георги Пеев - предложението на Румен Радев за министър на транспорта и съобщенията?

Георги Пеев е предложението на Румен Радев за министър на транспорта и съобщенията. Образованието си той получава в Технически университет - София, като специалността му е свързана с авиационната техника. Специализирал е „Експлоатация на електронно авиационно оборудване (Ръководител на полети)“. Той е дългогодишен директор на Държавното предприятие "Ръководство на въздушното движение".

Опитът му в тази сфера започва още през 2000 година. Преди да оглави предприятието той ръководи и отдела за обслужване на въздушното движение, а по-късно е и директор на дирекцията за въздушното движение.

Приносът му към българското РВД

Георги Пеев е активен участник в модернизацията на управление на въздушното движение и сътрудничеството между европейските доставчици на аеронавигационно обслужване.

Например негова е заслугата като директор на държавното предприятие "Ръководство на въздушното движение" за подписването на „Декларация на членовете на SDIP за подновяването на съвместния ангажимент за модернизиране на УВД след 2027 г.“ Тя беше представена в Брюксел през 2025 година на Годишната конференция на изпълнителните директори на членовете на SDIP.

Създаването на Консорциума SESAR Deployment and Infrastructure Partnership (SDIP) представлява ангажимент за запазването и поддържането на решаващата роля на програмата SESAR в справянето с технологичните и функционални предизвикателства, пред които е изправена авиационната индустрия.

