Радан Кънев: Политиката ще се решава еднолично, може би за четири години напред

Президентът Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на правителство на „Прогресивна България“, а Румен Радев върна мандата изпълнен. Утре предстои клетвата на новия кабинет, в който Радев ще бъде министър-председател. След обявяването на структурата и имената в кабинета евродепутатът Радан Кънев коментира какво послание изпраща новата власт. „Моята първа реакция за посланието е: всичката власт е в две ръце. И те принадлежат към едно тяло. Това на господин Радев“, заяви Кънев. По думите му Министерският съвет е съставен основно от хора с „бюрократична и чиновническа история“, но без ясно изразен политически профил.

„Политиката ще се решава еднолично, може би за четири години напред, както изглежда, от един единствен човек. Тоест знакът е, че събирането на цялата държавна власт на едно място продължава и се ускорява“, каза още той и допълни, че избирателите са поискали стабилно управление. Кънев призна, че обществото е дало ясен сигнал на изборите. „Избирателите казаха, че искат стабилно управление, искат еднопартийно управление, искат ясно лидерство. Предостатъчно хора гласуваха, за да го получат“, посочи евродепутатът.

Въпреки това той изрази скептицизъм дали моделът на управление, при който лидерът е обграден от експерти без собствени политически позиции, е устойчив. „Аз смятам, че на тези позиции трябва да има хора с история, хора с биография и хора с ясни убеждения накъде искат да водят политиката“, каза Кънев.

Външната политика и енергетиката остават неясни

Според него най-важните имена в кабинета са тези на министрите на външните работи и енергетиката, защото именно те определят геополитическата ориентация на страната. „Като виждаме тези две имена, нищо не ни става по-ясно“, заяви той. За новия външен министър Велислава Петрова Чамова Кънев призна: „Министъра на външните работи не само не познавам, но никога не съм чувал.“

За енергийния министър Ива Петрова той каза, че я познава като „добър експерт“ и дългогодишен заместник-министър в управленията на ГЕРБ, но според него нейното назначение не дава отговор каква политика ще следва кабинетът.

Спорът около „силовия вицепремиер“

"Има един политически компас с въпроси, въртеше се в социалните мрежи преди изборите. Аз си направих един експеримент - на всички 20 и няколко въпроса отговорих с "Нямам мнение" и компасът ме постави точно до Румен Радев", сподели Кънев. Т.е ако отговаряш с "Нямам мнение" попадаш там, където е "Прогресивна България".

Според него Иво Христов и Атанас Пеканов са пълни противоположности. Кънев постави въпрос и за ролята на двамата вицепремиери без портфейл – Иво Христов и Атанас Пеканов. „Това са два полярни образа в рамките на „Прогресивна България““, коментира той. По думите му Христов има „трайна проруска, евроскептична линия на поведение“, докато Пеканов е „безогледен проевропеец“.

Кънев подчерта, че особено важен остава въпросът дали ще има фигура на „силов вицепремиер“, който да контролира службите. „Дали сега това ще се изпълнява лично от Румен Радев? Няма да се изненадам“, каза той.

„Тревожен сигнал“ за модела „Пеевски“

Евродепутатът коментира и отказа на депутатите от „Прогресивна България“ да подкрепят комисия за разследване на имуществото на Делян Пеевски. „Това е един първи тревожен сигнал, че може би господин Радев няма намерение да реформира модела, по който всъщност се управлява държавата, а има намерение да го наследи, овладее и използва“, заяви Кънев. Той беше категоричен, че според него концентрацията на икономическа власт около Пеевски е резултат от влияние на службите.

„Това са процеси, които се направляват от българските тайни служби. Така както са направлявани от Държавна сигурност по времето на комунизма, така, за огромно съжаление, този модел е съхранен“, каза той. „Ако службите имат кадрова власт върху правосъдието, държавата не може да е правова“.

Според Кънев проблемът не е конкретна личност, а цялостният модел на управление. „Ако в една държава службите имат кадрова власт върху правосъдието, тази държава не може да е правова държава. Тя фактически не може да е работеща демокрация и със сигурност не може да е икономически успешна държава“, подчерта той.

По думите му именно това е причината България да не успява да се справи с корупцията и икономическите си проблеми.

Възможно мнозинство между „Прогресивна България“ и ГЕРБ

Кънев коментира и възможността за бъдещо сътрудничество между „Прогресивна България“ и Бойко Борисов и ГЕРБ. „Аз гледам гласуванията до момента в парламента и моето впечатление е, че господин Радев вече разполага със 170 гласа“, заяви той. И добави: „Никак не изключвам комбинация между „Прогресивна България“ и ГЕРБ.“

Според него подобен сценарий би бил „много опасен“, защото би концентрирал прекалено голяма власт в едни ръце. „Ако тя придобие и конституционно мнозинство, с лесните заявки в момента да се взима нов дълг за текущи разходи, с естественото изкушение за злоупотреба с власт, за преразход на публични средства, за завой на геополитическо ниво и изолация в рамките на Европейския съюз – всичко това трябва да го спрем ние. Това е нашата задача“, заключи Радан Кънев.