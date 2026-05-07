Коя е Наталия Ефремова - предложението на Румен Радев за социален министър?

Наталия Ефремова е предложението на Румен Радев за министър на труда и социалната политика. Образованието си тя получава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където завършва право. Притежава магистърска степен по икономика от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. През периода 2003 г. – 2008 г. е била директор на дирекция „Управление на програми и проекти“ в Министерството на здравеопазването.

Кариерата й в социалното министерство

В Министерството на труда и социалната политика заема длъжността заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни проекти и програми“ от 2009 г. до 2012 г., след което от 2016 г. е главен директор на същата дирекция. От август 2022 г. до юни 2023 г. е заместник-министър на труда и социалната политика, а от юни 2023 г. отново заема поста заместник главен директор ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“. През 2025 г. се връща като заместник-министър в социалното ведомство.

Досега Ефремова беше заместник-министър в служебното правителство на Андрей Гюров, като като такава тя организира и координира дейността на МТСП в областта на европейските фондове, международните програми и проекти, международното сътрудничество и координацията по въпросите на Европейския съюз.

Досега тя отговаряше за политиките за защита при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на работници, трудовото право, общественото осигуряване, безопасността и здравето при работа, и социалната сигурност.

