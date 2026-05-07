Кой е Евтим Милошев - предложението на Румен Радев за министър на културата?

07 май 2026, 17:41 часа 778 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Евтим Милошев е предложението на Румен Радев за министър на културата. Той вече има опит като министър в двата служебни кабинета на Димитър Главечв, когато беше министър на туризма. Милошев е роден на 2 май 1968 г. в София. Завършва Строителния техникум в София. Изкарва задължителната двугодишна казармена подготовка, след нея следва в Университет по архитектура, строителство и геодезия и през 1995 г. защитава магистърска степен по геодезия. Става част от основното ядро на създателите на студентската програма „Ку-Ку“, която се излъчва в ефира на Националната телевизия.

Работил е като продуцент на предавания в bTV и БНТ И NOVA. През 2006 г. Евтим Милошев участва в създаването на продуцентска къща.

През 2009 г. е сред основателите на Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти в България (АФТП). Член е на Управителния ѝ съвет до 2012 г., когато е избран за неин председател.

Създава продуцентска компания

През 2012 г., Милошев създава продуцентска компания заедно с други продуценти, чиято основна дейност е фокусирана в областта на филмопроизводството. Милошев е продуцент на сериали, шоу-програми, публицистични ток-шоу предавания, риалити формати, заснемането на телевизионни реклами и реализирането на театрални спектакли. Милошев изнася лекции на магистрантите от Нов български университет и на магистрантите от специалност „Журналистика, продуцентство и финанси“, във Висшето училище по застраховане и финанси.

Награди и отличия

В края на 2016 г.Евтим Милошев е удостоен с най-високото и престижно отличие на Министерството на културата за принос в развитието на българската култура и национална идентичност – „Златен век“.

Евтим Милошев Прогресивна България 52 Народно събрание кабинетът Радев
Деница Китанова Редактор
