Кой е Пламен Абровски - предложението на Румен Радев за министър на земеделието?

07 май 2026, 17:51 часа 894 прочитания 0 коментара
Пламен Абровски е предложението на Румен Радев за министър на земеделието. От самото начало е експерт по земеделска политика на партията на Слави Трифонов и депутат в 45-ото, 46-ото Народно събрание и 47-ото Народно събрание. Председател е на парламентарната комисия по земеделие по време на кабинета "Петков" в периода 22 декември 2021 - 1 август 2022 г. в 47-ото Народно събрание.

Той е юрист, завършил е Югозападния университет. За петте години работа в Постоянното представителство на Р България към Европейския съюз, Брюксел, Кралство Белгия получава добро обучение и квалификация по отношение на Европейското законодателство в сектор „Земеделие”.

Опитът му на ниво ЕС

Участието му в Съвета на министрите по земеделие и рибарство на ЕС както и в различните работни групи към Съвети и Комитети към ЕК развива компетенциите му по отношение на водене на преговори, комуникация с чуждестранни делегации и начините на вземане на решения. Познава много добре законодателството в сектор „Земеделие” и в сферата на здравеопазването на животните, фитосанитарния контрол и безопасността на храните Има добри познания в Административното, Трудовото, Търговското и Гражданското право.

Работа в български институции

Работил е още и като експерт в Института по агростратегии и иновации. Бил е и юрисконсулт в агенцията по храните. Има стаж и в държавната администрация, влиза в земеделското министерство още по времето на Мирослав Найденов в първия кабинет “Борисов”.

Работи и като адвокат.

Деница Китанова
