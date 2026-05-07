Кой е Енчо Керязов - предложението на Румен Радев за министър на спорта

Енчо Керязов е новият министър на младежта и спорта. Той е част от кабинета, който премиерът Румен Радев представи пред президента Илиана Йотова. В петък, 8 май, Керязов официално влиза в сградата на министерството, където поема поста от служебния министър Димитър Илиев.

Кой е Енчо Керязов?

Енчо Керязов е сред най-успешните и разпознаваеми български циркови артисти в света.

Роден е на 15 октомври 1973 година в Елхово в семейство на учители. Още като дете започва да се занимава с акробатика, което поставя началото на впечатляващата му кариера.

Завършва спортно училище и печели званието „майстор на спорта“, а впоследствие става част от националния отбор по акробатика.

Професионалният му път преминава през множество европейски сцени, включително в Австрия, Германия, Финландия, Великобритания и Испания.

След 2000 година Керязов се насочва към самостоятелна кариера като еквилибрист и бързо се утвърждава като име от световна величина в цирковото изкуство.

Неговите изпълнения се отличават с изключителен баланс, техника и артистичност. През годините печели редица международни награди, сред които отличията „Цирков артист на годината“ в Германия и Нидерландия, „Сребърна звезда“ във Франция, както и престижния „Сребърен клоун“ от Световния цирков фестивал в Монте Карло през 2007 година.

След успеха в Монте Карло той подписва дългосрочен договор с прочутия Circus Roncalli и се превръща в един от най-ценените български циркови артисти на европейската сцена.

Извън манежа Енчо Керязов развива активна обществена дейност. През 2010 година създава фондация на свое име, която подкрепя талантливите деца на България в сферите на образованието, спорта и изкуството. Всяка година организацията отличава млади хора с изявени постижения в трите области по време на годишните награди "Нощ на звездите".

През 2011 година Керязов става лице на австрийска пощенска марка, а през 2012 година получава държавното отличие „Златен век" за принос към българската култура.

Името му е вписано и в Галерията на легендите на Световното акробатично общество в Лас Вегас.

След повече от 40 години на сцена и близо три десетилетия международна кариера, през 2021 година той прекратява активната си артистична дейност.

От ноември 2019 година Енчо Керязов е заместник-кмет на община Ямбол.