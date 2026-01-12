Кой се качи по гърба на БСП и кой прекали: Калоян Паргов каза ще има ли оставки

Управлението прекали с катеренето по гърбовете на БСП вместо решенията да се взимат в Съвета за съвместно управление. БСП беше най-толерантната партия за разлика от другите партньори. Това заяви пред bTV заместник-председателят на БСП-Обединена левица в оставка Калоян Паргов. Още: Каква ще е съдбата на първия мандат и влизаме ли в спирала от избори: Делян Добрев с коментар

Той обясни, че изпълнителното бюро се избира от националния съвет на партията. Така председателят може да си избере отбора и екипа, с когото да води битките. На пленума на БСП бяха обсъдени две опции - оставка на изпълнителното бюро или оставка на председателя на партията, поясни Паргов.

Ще подаде ли оставка Зафиров?

Снимка: БГНЕС

Според него Атанас Зафиров трябва сам за себе си да реши дали да подаде оставка, защото на конгреса му предстои вот на доверие. Зафиров трябва да прецени как ще отиде на конгреса, тъй като това е личен акт, по думите му.

Паргов посочи, че БСП следи всякакви социологически проучвания, имаме електорален спад и на конгреса ще се обсъди въпроса за предсрочните избори. Въпреки положителната оценка на министрите, имаше призиви за оценка на едно управление, което се оцени като лошо, добави той.

Калоян Паргов даде пример, че БСП са направили компромис за еврозоната, но за сметка на това не са отстъпили по въпросите за Украйна.

Паргов не се е притеснил от това, че Атанас Зафиров е влязъл в кабинета на санкционирания от САЩ и Великобритания по глобалния закон "Магнитски" лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, а че не го е обяснил навреме.

Според него нивото на коалицинна култура е една от най-големите поуки за всички партии.

