Костадинов изригна срещу "бъдещия бивш президент": Разкри зависимостите си! Работи за коалиция с ПП-ДБ

Лидерът на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че решението на президента Румен Радев да даде третия мандат на партията на Ахмед Доган - АПС "разкрива всички зависимости". "Радев реши да даде третия мандат на Доган. Не съм изненадан от решението, напълно логично е", обяви той.

"Няма как да го даде втори път на ПП-ДБ, с които работи за бъдеща коалиция след изборите, защото вече им даде мандат. Не може на БСП и "Има такъв народ", на които го даваше досега, защото са част от сегашното управление. Не може на ДПС, защото и те са част от управлението и ще се компрометира. Не може на "Възраждане", защото ние сме единственият му идеологически противник. МЕЧ и "Величие" дори не заслужава да ги коментираме", каза Костадинов и допълни:

"Многократно заявявахме, че Радев няма да даде третия мандат на "Възраждане". Никога не го е правил досега, поради гореописаната причина. С този си ход обаче бъдещият бивш президент направи сериозна политическа грешка. Свали маската още преди да е започнало представлението."Още: Пари, валути и смъртни печати: Костадинов юрка президента да говори с ЕК за отлагане на еврото (ВИДЕО)

АПС да върне мандата още утре

По думите му това е "добра новина за нас, българите", защото "планираната подмяна ще започне да буксува още преди да е започнала".

Той призова АПС "да връща мандата още утре, веднага, след като го получи". България няма време за пилеене. Правителството подаде оставка преди месец и половина. Радев им осигури достатъчно време да си довършат далаверите, така че е крайно време да освобождават властта. Да назначава служебно правителство и да отиваме на избори по най-бързия начин!", категоричен е Костадинов.