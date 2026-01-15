Изненадващ ход на Радев с третия мандат

Президентът Румен Радев ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“.

Процедурата е насрочена за 16 февруари, след като първите два опита за излъчване на кабинет от по-големите парламентарно представени формации завършиха без резултат и мандатите бяха върнати.

Ако и този ход не доведе до избор на Министерски съвет, Конституцията предвижда разпускане на Народното събрание и провеждане на предсрочни парламентарни избори.

В подобен сценарий държавният глава е длъжен да назначи служебно правителство и да насрочи дата за вота в срок до два месеца.

При изчерпване на мандатната процедура до края на месеца, изборите най-вероятно ще се проведат в края на март или началото на април.

Служебният премиер може да бъде избран измежду 10 висши държавни длъжности, изрично посочени в Конституцията. Към момента президентът публично отрича да е водил разговори с потенциални кандидати за поста.