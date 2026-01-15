Спорт:

Изненадващ ход на Радев с третия мандат

15 януари 2026, 11:15 часа 492 прочитания 2 коментара
Изненадващ ход на Радев с третия мандат

Президентът Румен Радев ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“.

Процедурата е насрочена за 16 февруари, след като първите два опита за излъчване на кабинет от по-големите парламентарно представени формации завършиха без резултат и мандатите бяха върнати.

Ако и този ход не доведе до избор на Министерски съвет, Конституцията предвижда разпускане на Народното събрание и провеждане на предсрочни парламентарни избори.

В подобен сценарий държавният глава е длъжен да назначи служебно правителство и да насрочи дата за вота в срок до два месеца.

При изчерпване на мандатната процедура до края на месеца, изборите най-вероятно ще се проведат в края на март или началото на април.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Служебният премиер може да бъде избран измежду 10 висши държавни длъжности, изрично посочени в Конституцията. Към момента президентът публично отрича да е водил разговори с потенциални кандидати за поста.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес