Михаела Доцова на специална аудиенция при папа Лъв XIV за 24 май

По повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, българска делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще бъде приета на аудиенция от папа Лъв XIV. Визитата ще е на 21 и 22 май в Рим и Ватикана.

В рамките на посещението председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана.

На 22 май българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе” и ще посети базиликата „Санта Мария Маджоре”.