Кабинетът "Радев":

Михаела Доцова на специална аудиенция при папа Лъв XIV за 24 май

13 май 2026, 11:16 часа 586 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Михаела Доцова на специална аудиенция при папа Лъв XIV за 24 май

По повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, българска делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще бъде приета на аудиенция от папа Лъв XIV. Визитата ще е на 21 и 22 май в Рим и Ватикана.

ОЩЕ: Премиерът Желязков отива на аудиенция при папата

В рамките на посещението председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана.

На 22 май българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе” и ще посети базиликата „Санта Мария Маджоре”.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
24 май папа Лъв XIV Михаела Доцова
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес