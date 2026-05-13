Науру не харесва името си, прави референдум да го смени

Референдум за промяна на официалното си име ще проведе тихоокеанският остров Науру.

Има широко обществено разбиране, че името на острова е колониална реликва от времето, когато "чуждите езици" са осакатили местния език, предаде АФП.

Планът е Науру да смени името си на Наоеро, за да "почете по-точно наследството на нацията ни, езика ни и идентичността ни", заяви президентът Дейвид Адеанг във вторник вечерта.

Местният език на малката държава е "дорерин наоеро", който се говори от по-голямата част от нейните около 10 000 жители.

"Науру се появи, защото Наоеро не можеше да се произнесе правилно от чуждите езици и беше променено не по наш избор, а за удобство", уточниха от правителството.

За да бъде променено името е нужно изменение на конституцията на страната. Ето защо е необходим референдум, предаде БНР.

Науру е германски протекторат от края на 80-те години на XIX век до Първата световна война, когато островът е бил превзет от австралийски войски.

Преди да получи независимост през 1968 г. страната е била под съвместното управление на Австралия, Обединеното кралство и Нова Зеландия.

Науру е една от най-малките държави в света с площ от едва 20 кв. км.