Спорт:

Науру не харесва името си, прави референдум да го смени

13 май 2026, 12:05 часа 473 прочитания 0 коментара
Снимка:
Науру не харесва името си, прави референдум да го смени

Референдум за промяна на официалното си име ще проведе тихоокеанският остров Науру.

Има широко обществено разбиране, че името на острова е  колониална реликва от времето, когато "чуждите езици" са осакатили местния език, предаде АФП.

Планът е Науру да смени името си на Наоеро, за да "почете по-точно наследството на нацията ни, езика ни и идентичността ни", заяви президентът Дейвид Адеанг във вторник вечерта.

Още: Какво означава „Тайланд“ и защо името на държавата се променя през XX век

Местният език на малката държава е "дорерин наоеро", който се говори от по-голямата част от нейните около 10 000 жители.

"Науру се появи, защото Наоеро не можеше да се произнесе правилно от чуждите езици и беше променено не по наш избор, а за удобство", уточниха от правителството.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Thinkstock

За да бъде променено името е нужно изменение на конституцията на страната. Ето защо е необходим референдум, предаде БНР.

Науру е германски протекторат от края на 80-те години на XIX век до Първата световна война, когато островът е бил превзет от австралийски войски.

Още: Името на коя държава е измислено от журналистка

Преди да получи независимост през 1968 г. страната е била под съвместното управление на Австралия, Обединеното кралство и Нова Зеландия.

Науру е една от най-малките държави в света с площ от едва 20 кв. км.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
референдум име смяна на името Науру
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес