"Само ще сменим послушниците": Величков срещу партийните квоти във ВСС

В новия Висш съдебен съвет (ВСС) не трябва да има партийни квоти. Политика в съдебната власт и партийни квоти не трябва да има. Трябва да има личности, почтени и с висок професионализъм. Заради това предлагаме 1/3 от тези хора да бъдат избрани от т.нар. обществена квота. А другите да бъдат избрани със събеседване. Този коментар на предложените промени в правилата за избор на ВСС направи депутатът от "Продължаваме промяната" Велислав Величков в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Новият ВСС да е с "наши" и "ваши": Надежда Йорданова каза възможно ли е

Той се надява, че колегите им от „Прогресивна България“ ще разберат, че „ако се продължи с партийно бабуване нищо няма да се промени, само ще се сменят послушниците".

Величков е категоричен, че трябва да спре отрицателната селекция в системата. „В момента 30 съдилища очакват своите нови ръководители. ВСС се е заел с тази работа, но по-скоро обслужва определени политически и олигархични интереси, отколкото да се вслушва в гласа на съдиите“, каза той. И отчете, че се предлага мораториум, но не се засягат административните ръководители. "Да, конкурсите се замразяват, но какво правим с административните ръководители. Добавя се възможност ВСС да прескача ограниченията при т.нар. обоснована необходимост. А кой я преценява?", попита депутатът.

ОЩЕ: Изненада: Съдебната реформа тръгна по мед и масло в правна комисия