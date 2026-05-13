"Невинните нямаме нужда от оправдание": Скандалната зам.-министърка изживявала тежко оставката си

"През последните дни името ми беше въвлечено в безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания, която постави под съмнение не просто професионалната ми експертиза, но и личния ми интегритет. Бях обвинена в конфликт на интереси и злоупотреби - думи, които са несъвместими с ценностите, които изповядвам през целия си съзнателен живот. Днес заставам пред вас, не за да се оправдавам, защото невинните нямат нужда от оправдание. Заставам пред вас с категоричните факти." Това написа в профила си в социалните мрежи напусналата като заместник-министър на образованието и науката Ася Панджерова.

Припомняме, че по неин адрес ресорният министър проф. Георги Вълчев назначи проверка във връзка със сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма „Еразъм+“ на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.

"Преди 8 години преминах през пълния спектър от институционални проверки. Прокуратурата на Република България, Европейската Прокуратура, Комисията за противодействие на корупцията (КПКОНПИ) и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) извършиха детайлни разследвания по всички тиражирани твърдения. Резултатът от всички тях е един и същ: липса на каквито и да било нарушения и липса на конфликт на интереси. Истината е установена документално, юридически и окончателно", твърди Панджерова в своя защита.

"Като жена, учен и човек, посветил живота си на академичната общност, изживявам тази ситуация изключително тежко. В науката и образованието авторитетът се гради с десетилетия непрестанен труд, изследвания, лишения и безсънни нощи. В политиката и публичното пространство, за съжаление, се оказа, че едни човешки живот и кариера могат да бъдат поставени на карта за броени дни, жертвани в името на конюнктурни битки и медийни сценарии. Зад постовете и титлите обаче стоят човешки съдби и семейства, които понасят най-тежките удари. Аз понесох своят, но духът и вярата ми в справедливостта не бяха пречупени", пише още тя.

Защо си тръгна?

В писмото си тя поставя и въпроса защо е подала оставка.

"Отговорът е елементарен - защото моралът е по-висш от всеки пост. Образованието и науката са най-светлите и важни сфери за бъдещето на нашето общество. Те не бива да бъдат заложник на сенки, интриги или политически атаки. Не мога да допусна моето име да продължи да бъде използвано като инструмент за напрежение срещу Министерството на образованието и науката и срещу важните политики, които ПП "Прогресивна България" ще реализира. Оттеглих се от поста заместник-министър по собствено желание, с високо вдигната глава и абсолютно чиста съвест. Направих това, което трябваше - защитих името си пред обществото. Сега правя това, което ми диктува съвестта - предпазвам институцията. Връщам се към моята истинска среда - академичната работа, където фактите, знанията и почтеността са единствената валидна валута", пише още тя в пространната си позиция и благодари на всички, които не са се усъмнили в нея и са й дали сили и доверие.

"Ще продължа да работя за развитието на българското образование и наука. Там доказаните резултати тежат повече от политическите клевети. Пожелавам успех на правителството на министър-председателя г-н Румен Радев, защото последната надежда за България е в него", пише още Панджерова.

