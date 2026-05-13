Русия и Украйна с изненадващо единомислие за мирните преговори: Тръмп е провал

И Русия, и Украйна не виждат смисъл да продължават мирните преговори във формат с посредник САЩ - въпреки публичните изявления на Вашингтон за постигнат напредък, пише Financial Times, позовавайки се на свои източници, запознати с позициите на двете страни. Както Киев, така и Москва считат, че дипломатическият процес на практика е стигнал до задънена улица и има малки шансове да бъде възобновен при настоящите обстоятелства.

Путин няма да превземе Донбас, но планът винаги е бил да превземе Киев

Диктаторът Владимир Путин все повече се фокусира върху постигането на резултати чрез сила и разширяването на териториалните си претенции. Един от източниците казва, че издирваният от Международния наказателен съд в Хага лидер е уверен в перспективите за военен успех - и то на фона на все повечето данни, че инициативата на фронта минава на страната на Украйна.

Друг източник на изданието описва логиката на Кремъл по следния начин: „Той (Путин - бел. ред.) няма да превземе Запорожие, няма да превземе Донбас, няма да превземе Херсон. Но не забравяйте, че планът винаги е бил да превземе Киев. Задачата е поставена и трябва да бъде изпълнена... Казват му, че украинците оказват съпротива, че фронтът им се разпада и че им липсват хора".

В Киев са недоволни от САЩ, считат преговорите за замразени

Киев счита, че предишните дипломатически опити не са дали резултат. В материала е цитиран украински представител, който казва, че Америка "не е постигнала никакъв напредък по отношение на руската страна".

Според източници украинската страна е разочарована, че САЩ не са успели да принудят Москва да смекчи максималистичните си искания. Киев счита преговорите за фактически замразени.

Русия все още се опитва да постигне победа на бойното поле

От своя страна, Русия настоява, че диалогът е невъзможен без отстъпки от страна на Киев по отношение на Донбас. Там, в Донецка област, е "крепостният пояс" на Украйна, за който Путин мечтае още от 2014 г., но армията му така и не може да превземе.

„Истината е, че Русия все още се опитва да постигне победа на бойното поле, като се придържа към максималистичните си искания“, заявява високопоставен германски дипломат. „Действията на Русия явно противоречат на всякаква предполагаема готовност за преговори".

Въпреки изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че Украйна и Русия са близо до споразумение, страните не изразяват голяма увереност в бърз резултат.

Въпреки общия песимизъм контактите с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър продължават, но все още не са довели до пробив.

