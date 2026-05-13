Безводието, цените, смяна на областните управители: Първо заседание на кабинета "Радев"

"Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изискват спешни действия. "Прогресивна България" вече внесе законопроекти за преодоляването на тези кризи, но това е едва първата стъпка. Необходим е всеобхватен подход, който да повиши прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция."

Това обяви премиерът Румен Радев по време на първото редовно заседание на новото правителство. Планирано е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, а на тяхно място - назначени нови. Освен това кабинетът ще промени устройствения правилник за работата на Министерския съвет и на неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броят вицепремиери, министри и министерства.

По думите на Радев е необходим всеобхватен подход, който да укрепва и да защитава българския производител и да укрепва националната търговска база. "Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техния произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове и както казах, борбата с нелегални търговски практики", подчерта още премиерът.

Утре в 14:00 часа ресорните министри ще проведат среща с регулаторните и контролни органи. Ще бъдат поканени и представители на синдикални и браншови организации в сектор "Земеделие и храни".

Бъдещите проблеми през лятото

"Навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки", посочи премиерът.

Радев припомни, че всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие. "Свързаха се с мен редица кметове на населени места по поречието на река Дунав с молба за спешна помощ за неотложен за тях проблем, по който, за съжаление, предишните правителства са ни оставили с вързани ръце. Въпреки това, ще търсим решения и ще помоля министрите на здравеопазването и на земеделието и храните след съвещанието да дадат повече информация на медиите как ще решим този наболял въпрос", добави той.

Министърът на вътрешните работи ще даде повече информация за стартиралата тази сутрин специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици, както и срещу престъпността и войната по пътищата, съобщи още Румен Радев.