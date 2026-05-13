"Спаси София" иска Терзиев да спре проекта за небостъргача в "Младост"

Кметът на София Васил Терзиев да реагира и още днес да върне скандалното решение за 75-метровия небостъргач в "Младост". За това настояват от групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет (СОС). "Като кмет, пожелал да има пряк личен контрол върху градоустройството, той има на разположение няколко административни инструмента, които да използва", заявяват от партията в профила си във Facebook.

И посочват възможностите:

да върне за ново разглеждане в Общинския съвет;

да възложи служебно изменение на отреждането на имота, с което да блокира възможността за бъдещо строителство на 75м сграда върху общинския имот;

да проведе разговори с кмета на "Младост" и частния собственик на 7-те процента от имота, в опит да ги убеди да се откажат от скандалната сделка.

От "Спаси София" напомнят, че гражданите на квартала "масово се противопоставиха срещу тези 22 етажа корупция".

"14 дни след приемане на решението, кметът Терзиев дължи ясен отговор - ще застане ли на страната на гражданите и нормалното европейско градоустройство, или с мълчанието си ще позволи този мастодонт върху един от последните стратегически общински терени в "Младост"? Надяваме се на незабавна реакция и непоколебима решителност за административна битка срещу това безобразие", се казва в позицията им.

Припомняме, че на 30 април СОС одобри учредяване на правото на строеж на 22-етажна сграда с близо 60 000 кв. м разгърната застроена площ на общински терен в район "Младост" срещу обезщетение в равностойни обекти. Вносители на доклада са кметът на района Ивайло Кукурин и общинският съветник Драгомир Иванов.