"ЦСКА са победени! Ако някой иска да гледа мача, да идва и да гледа"

Босът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски обяви в свой стил, че ЦСКА е "победен" още преди финала за Купата на България. Двата тима ще се срещнат 20 май в спор за трофея, като се стигна и до напрежение заради разпределението на билетите за мача. От ЦСКА изкупиха билетите за отрицателно време, като настояваха да получат повече билети, но от Локомотив не отстъпиха, като сега продават билети единствено на касите на "Лаута".

"ЦСКА са победени! Боже мой. Ние сме специалисти в този турнир. Стигнем ли до финала, Купата е наша", каза Крушарски пред БНТ. От ЦСКА изкупиха всичките 22 000 билета, които им бяха предоставени, а Локомотив, който има на разположение секторите "А" и "Б", едва ли ще успее да да разпродаде секторите си. Крушарски не вижда проблем фенове на ЦСКА да си закупуват билети и за техните сектори.

"Не можем да гледаме един до друг мачовете ли?"

"Ако някой иска да гледа мача, да идва и да гледа. Аз не виждам проблем, стига сме се карали кой кой е и кой какъв е. Аз отдавна съм казал на моите директори (в клуба) – ако не успеят да запълнят трибуните, не се сърдете. Какъв е проблемът? Аз не виждам какъв е проблемът. Не можем да гледаме един до друг мачовете ли? Нека на стадионите да има фенове", смята Крушарски.

