Девет нови депутати: Бивши кадри на ДПС влязоха в парламента покрай кабинета "Радев"

Девет нови депутати от "Прогресивна България" влязоха в 52-ото Народно събрание след сформирането на кабинета на Румен Радев, в който част от избраните народни представители заеха министерски постове. В началото на днешното пленарно заседание председателят на парламента Михаела Доцова обяви решенията на Централната избирателна комисия за новите попълнения в групата на формацията.

Макар ЦИК да обяви девет имена още в петък, когато правителството официално встъпи в длъжност, клетва в пленарната зала днес положиха седем от новите депутати.

Александра Ангелкова влиза в парламента от листата на "Прогресивна България" в 25 МИР София на мястото на министър-председателя Румен Радев. Васка Милушева заема мястото на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев от листата в Пазарджик. От Стара Загора в Народното събрание влиза Момчил Петров, който заменя вицепремиера и министър на иновациите Александър Пулев.

Емине Гюлестан става депутат от Кърджали на мястото на вътрешния министър Иван Демерджиев, а Тефик Парафитов влиза от Хасково вместо министъра на отбраната Димитър Стоянов. Стела Илиева заема мястото на регионалния министър Иван Шишков от листата във Враца, а Георги Кунчев влиза от Благоевград на мястото на екоминистъра Росица Карамфилова.

Юлиан Димитров става народен представител от Варна, след като министърът на туризма Илин Димитров пое пост в кабинета. Мирена Никалева-Гуглева полага клетва на мястото на спортния министър Енчо Керязов от Ямбол, въпреки че според първоначалното решение на ЦИК депутатското място трябваше да бъде заето от Добромир Георгиев.

Любопитен детайл около разместванията е, че сред новите лица в парламентарната група на "Прогресивна България" има и бивши кадри на ДПС. Става дума за Емине Гюлестан от Кърджали и Тефик Парафитов от Хасково, които бяха на по-задни позиции в листите, но след влизането на министри в изпълнителната власт си осигуриха места в парламента.

От "Прогресивна България" очакват това да не бъде последното разместване в Народното събрание, тъй като предстоят назначения и по втория, и по третия ешелон на властта.

