Велислав Величков: Не може да започне съдебна реформа без качествено нов състав на Висшия съдебен съвет

В Народното събрание бяха приети от правната комисия три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт – на "Продължаваме Промяната", "Демократична България" и "Прогресивна България". Темата за съдебната реформа коментира пред БНТ депутатът от "Продължаваме Промяната" Велислав Величков. Според него именно реформата е сред най-важните за държавата в момента.

"Има консенсус в Народното събрание, че темата за правосъдието, върховенството на правото и независимата съдебна власт е абсолютно приоритетна тема – толкова важна, колкото и тази с галопиращите цени, защото има и галопираща корупция и галопиращо усещане за несправедливост в обществото", каза той. Величков отбеляза, че действията по законопроектите са започнали изключително експедитивно, но предупреди, че бързината крие риск от липса на достатъчно задълбочен експертен дебат.

Според него настоящите предложения не представляват цялостна съдебна реформа, а по-скоро първа стъпка към такава. "Това не е съдебна реформа да избереш нов Висш съдебен съвет при сегашния стил, с година и осем месеца изтекъл мандат, и да уредиш правилата за избора на парламентарната и професионалната квота. Трябва да има много по-съществени промени в Закона за съдебната власт. Аз дори не съм далеч от идеята за изцяло нов закон, ако говорим за реална съдебна реформа", поясни той.

Величков отново постави темата за нерешените случаи и зависимости в системата. "Без да се изяснят зависимостите, тайните общества и семейства в съдебната власт, без отново да се отворят страниците "Осемте джуджета" и SS клуба на Мартин Божанов, няма да стигнем до истинското решение как да имаме независима съдебна власт", категоричен бе той.

По думите му, ключов момент ще бъде начинът, по който ще бъде избран новият Висш съдебен съвет. "Не може да започне съдебна реформа без качествено нов състав на Висшия съдебен съвет, защото това е кадровият и административно управляващ орган на съдебната власт", каза той. Величков се противопостави на идеята парламентарната квота да следва партийното съотношение в Народното събрание. "Абсолютно недопустима е политическата намеса в съдебната система. Никакви партийни квоти не трябва да има. Трябва да има професионалисти с доказан интегритет, професионални и нравствени качества", заяви той

Величков коментира и начина на избор на професионалната квота във ВСС, като се обяви против изцяло хартиеното гласуване. "При гласуване в малки съдебни райони никаква тайна на вота няма да има. Представете си секция с 40 души – всички се познават". Той заяви, че не подкрепя дистанционното електронно гласуване, но вижда решение в използването на машини: "Може да има машинно гласуване. Имаме машини от изборите, които доказаха своята надеждност. Който желае – на хартия, който желае – на машина."

Сред спорните текстове е предложението членове на ВСС да не могат да бъдат хора, които през последните седем години са били главен прокурор, председатели на върховни съдилища или техни заместници. Величков защити идеята, макар да призна, че тя може да бъде атакувана в Конституционния съд. Според него ключово ще бъде как ще се проведе изборът на следващ главен прокурор и дали ще има реална конкуренция: "Ключови ще са критериите за кандидатурите и номинациите. И ключово ще бъде желанието на новия правосъден министър да предложи алтернативна кандидатура. Стигнем ли отново до състезание с един кон, значи нищо не сме свършили както трябва", обясни той. Величков подкрепи и идеята новоизбраният ВСС да назначи временно изпълняващи функциите главен прокурор и председател на ВАС.

