Скок на цената на тока заради лошо управление: Опасният румънски пример, за който България трябва да внимава

Румъния масово внася ток на най-високата цена в Европа. Дори през деня, когато има слънце, а енергията от фотоволтаици представлява една трета от производството на ток, северните ни съседи не успяват да покрият потреблението си без външна помощ т.е. без внос на електричество отвън. Това пише популярното румънско информационно издание Digi24.

Защо според румънската медия е така? "Това, което виждаме сега, е ефектът от спирането на ядрената централа в Черна вода. Блок 1 беше изключен от мрежата, а блок 2 беше спрян отдавна. След три седмици Румъния няма да има ядрена енергия в системата. И за да можем да светнем крушките, ние внасяме на най-високите цени в Европа. Имаме 140 евро за MWh, докато в България е 136 евро за MWh, в Полша - 120, да не говорим за западните държави с цена на тока доста под нас". Digi24 казва, че Румъния внася ток в България 7 пъти по-евтино.

Още: България е в топ 3 на ЕС по евтин ток за бита

Припомняме, че на 4 май 2026 г. втори блок на АЕЦ "Черна вода" се изключи автоматично от мрежата поради повреда в изолатор на изходния трансформатор. В края на миналата работна седмица операторът обяви, че повредата изисква по-сложен ремонт и блокът ще остане спрян за по-дълъг период от време. Блок 1 е в планов ремонт и той беше спрян броени дни след случилото се с Блок 2, за предварително планирана техническа поддръжка. За Блок 1 има план за модернизация на стойност 3,2 милиарда евро, което да удължи живота му с още 30 години. Само че през април, 2026 година, ЕК започна разследване дали отпуснатите пари за модернизацията представляват непозволена държавна помощ.

Още: Заради цената на тока: ЕС предупреди държава от Балканите