Тръмп пристига при Си с армия от бизнес лидери и едно голямо искане

13 май 2026, 11:48 часа 426 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще поиска от своя китайски колега Си Дзинпин да „отвори“ Китай за американските компании. Тръмп ще бъде на посещение в Китай в четвъртък и петък, 14 и 15 май.  

"Ще помоля президента Си, един изключителен лидер, да отвори Китай, за да могат тези блестящи хора да покажат своето вълшебство и да допринесат за издигането на Китайската народна република на още по-високо ниво!", написа Тръмп в социалната си мрежа, като визира американските бизнес лидери, които го придружават по време на посещението му. 

В същото време делегациите на САЩ и Китай започнаха икономически и търговски консултации в Южна Корея, съобщи агенция Синхуа. Те се провеждат преди преговорите на двамата президенти.

Южна Корея вече обяви пристигането на китайския вицепремиер Хъ Лифън и американския министър на финансите Скот Бесънт. Очаква се търговските отношения да бъдат водеща тема и на срещата на Тръмп и Си.

Доналд Тръмп Китай САЩ Си Дзинпин
Елена Страхилова
Елена Страхилова
