МВР не спира да се хвали колко работа е свършило: Няма нови схеми за купуване на гласове

Над 500 сигнала за купуване на гласове и 11 задържани, отчетоха от МВР минути след края на изборния ден, напомни bTV. По думите на главния секретар на ведомството комисар Любомир Николов кампанията е минала без масова търговия с вот. Нови схеми също не са установени. Още: Сглобка, кална кампания, виновни са социолозите: Депутат на Радев каза кой получи вота на недоверие

Събраните от МВР данни сочат, че един глас е струвал между 40 и 60 евро. Арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица са оказали влияние на вота, отчетоха от силовото министерство.

„Най-изявените схеми този път бяха от страна на някои определени кметове, които упражниха изключителна активност в стремежа си да се докажат, че все още са силни и могат да влияят по някакъв начин на изборните резултати“, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

По думите му е имало значителна динамика между двата тура. „Първите указания в Кърджали бяха да не се гласува. Сега очевидно се опитаха да активират вот по определен начин и съвсем очевидно, че не се получи“, посочи вътрешният министър.

Доказахме, че можем да провеждаме избори цивилизовано

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„Показахме, че в България могат да се организират и провеждат демократични избори по начин, по който те са организират и провеждат в цивилизованите европейски държави”, заяви още Демерджиев.

По думите му организацията на вота е била много добра. Той допълни, че органите на МВР не позволили вотът да бъде опорочен.

„Въпреки, че през последната седмица имаше много сигнали, че ще се правят опити да се постигне определен резултат чрез купен вот, изключително добрата професионална работа на МВР показа, че можем да възпрепятстваме това явление. Справихме се. Имаше много странни активности в последната седмица, най-вече от страна на кметове. Образувани са досъдебни производства. Бих искал много ясно да заявя, че българските граждани искаха справедливост. Получиха я”, каза още министърът на вътрешните работи.

„Предварително бяхме набелязали рисковите секции. Справихме се с всички 500 сигнала, които получихме в тази кампания”, уточни главният секретар на МВР. Николов посочи, че при проверките на адреси и по получените сигнали не са открити големи суми пари. Според него това е показател, че не е имало масово купуване на гласове, или че евентуалните опити са били предотвратени още в началото. „Ако е понечело да се случи, сме го предотвратили изначално. Хванахме такива гласоподаватели, които най-вероятно се очакваше, докато отиват до урните, да забравят за кого да гласуват и номерът на бюлетината им беше записан на дланта“, каза Любомир Николов.

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