Счупихме антирекорда на президентския вот: Елена Дариева за знаците към властта

Социологът Елена Дариева заяви, че ако трябва да бъде направен сравнителен анализ между двата тура на президентските избори е ниската избирателна активност. "Това е своевременен антирекорд за всички президентски избори досега. Това е знак както към управлението, така и политиците като цяло - знак за разочарование, знак за недостатъчно доверие", коментира тя в студиото на bTV. Още: Разделяй и владей: Радан Кънев каза, че Йотова и Радев са насадили страх

Тя посочи, че тези резултати не могат да бъдат наречени като добри, тъй като избирателната активност не ни дава право да го направим.

Според Елена Дариева това, което се е видяло на президентските избори е, че машинният вот работи добре, но въпросът с избирателните списъци обаче остава отворен за разрешаване. За да бъдат изчистени избирателните списъци, трябва да бъдат направени нови промени в Изборния кодекс, каза още Дариева.

Кой е виновен?

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Политологът Христо Панчугов допълни, че избирателната активност на национални избори не е падала под 40% и това успокоение не може да се отрази на можаритарни избори. Той смята, че не гражданите са виновни за ниската избирателна активност, а политиците.

Социологът Кънчо Стойчев заяви, че хората са се успокоили заради това, че голямата промяна е била направена. И на двата тура я нямаше темата за чувалите, за фалшификациите и темата за машините, добави Стойчев.

Според него не може да се говори за някакви антирекорди на президентските избори, с което напрактика не се съгласи с тезата на колежката си социолог Елена Дариева.

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