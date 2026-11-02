Новата политическа география след изборите: Първан Симеонов с прогноза ще се противопостави ли Йотова на Радев

Политологът Първан Симеонов от агенция "Мяра" заговори в сутрешния блок на БНТ за нова политическа география след президентските избори. Според него говорим за ерозия на електоралното влияние на "Прогресивна България", както и че главната опозиционна роля принадлежи на демократичната общност, а по-второстепенната на ГЕРБ. "Няма какво да се лъжем - президентските избори са текущ контрол за властта", смята Симеонов.

Той все пак отбеляза, че въпреки ерозията - резултатът от вчера на "Прогресивна България" не е много далеч от резултата през април, но все пак вероятно и техните очаквания са били за повече.

Може ли да има противопоставяне Йотова-Радев?

Той коментира като възможни проекции занапред да има противопоставяне между президент и премиер, но според него едва ли Йотова има план за това.

"Лошата новина е ниската активност. Когато изборите не са две в едно, оказа се, че президентските избори не пораждат такъв интерес. В политически план новината е една - имаме избран президент с категоричен резултат, жена, което е за пръв път", каза Симеонов.

Концентрацията на власт

Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч" също коментира вота в сутрешния блок на БНТ.

"Имаме избран президент с убедителна преднина, с което "Прогресивна България" вече владее всички ключови постове в държавата. Ние не сме имали такава концентрация на властови ресурси и постове. Това е една съвършено нова ситуация, в която ще видим дали властта ще мине в режим на диалог или в режим на една концентрация на власт", коментира още Димитрова.

Роди ли се звезда след вота?

Първан Симеонов обърна внимание, че този израз е създаден за Ваня Григорова, която обаче не е продължила с успешна партийна кариера.

"Гюров е нова звезда в това пространство. Напълно възможно е да има собствена политическа тяга, проект, защо не участие в местните избори, защо да не играе ново звено между иначе разделилите се ПП и ДБ", смята още Симеонов. ОЩЕ: Кой спечели изборите за президент в най-големите градове извън София: Официалните данни