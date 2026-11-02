Разделяй и владей: Радан Кънев каза, че Йотова и Радев са насадили страх

С влизането на Румен Радев в кампанията на Илияна Йотова в двата тура на президентските избори, направи разликата. Всеки, който има опит в политиката, ставаше дума за осмисляна стратегия, така че по-голямата част от обществото да остане при Йотова. Румен Радев ще продължи да следва разделящата стратегия, а Илияна Йотова няма това право. Това заяви лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев пред bTV. Още: Кой спечели изборите за президент в най-големите градове извън София: Официалните данни

Според Кънев Йотова трябва да бъде коректив и обединител на нацията като президент. "Нашият конституционен дълг е да използваме този повишен резултат, за да бъдем по-силен коректив като парламентарна опозиция", добави той.

Според Радан Кънев - Румен Радев и Илияна Йотова успяха да постигнат успех с разделяща стратегия. "Всички избиратели на "Възраждане" отидоха при Йотова, както и гласовете на партията на Радев. На мястото на Радев и Йотова аз в момента бих оценил консолидацията на 750 000 гласа на кандидат, когото всички считаха за безнадежден", коментира лидерът на ДСБ.

Убедителна победа за Йотова

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По думите му много убедителна победа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев на балотажа. Той поздрави новоизбрания президент на България и благодари на всички хора, които излязоха да гласуват. Според него на резултата на балотажа се вижда една добра мобилизация на демократичната общност, но въпреки това "таванът остава нисък".

"Подкрепихме един независим кандидат, който гражданите ни подадоха и в крайна сметка резултатът на Андрей Гюров се оправда. Бяхме в една напълно безсънна седмица - от кандидатите до доброволците, да съберем всеки възможен глас и мисля, че го направихме. Дори, когато съберем всеки възможен глас, не успяваме да постигнем милион гласа. Дори с милион нямаше да спечелим", коментира Кънев.

Той смята, че е имало обединение на демократите в България за подкрепа на Андрей Гюров.

Радан Кънев увери, че няма сглобка между демократите и ГЕРБ и няма да има. Той благодари и на лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов заради това, че е подкрепил Андрей Гюров, а не Илияна Йотова на балотажа. "В лично качество дължим благодарност на гражданина Борисов", каза още той, с уточнение, че сглобка няма и не може да има, защото Андрей Гюров не е поискал политическа подкрепа от ГЕРБ, а и от ДПС.

Радан Кънев заяви още, че в обществото се консолидира една съществена опозиция в управлението. Това е обществен, а не организационен феномен, анализира лидерът на ДСБ.

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