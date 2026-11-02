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Тъкър Карлсън тръби: Тръмп мисли да нанесе ядрен удар по Иран

02 ноември 2026, 8:25 часа 815 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тъкър Карлсън тръби: Тръмп мисли да нанесе ядрен удар по Иран

"Под натиск от израелския премиер Бенямин Нетаняху, администрацията на Тръмп може да е на няколко дни от осъществи ядрен удар срещу Иран. Целта би била планината Пикакс в Централен Иран, където израелското разузнаване твърди, че иранското правителство е възобновило програмата си за обогатяване на уран. Никое конвенционално оръжие в американския арсенал не може да проникне 90 метра твърд гранит, за да унищожи тунелите, където уж се извършва обогатяването. Единствената военна опция е ядрен удар. Нетаняху настоява усилено за такъв. "Биби се обажда на Тръмп за това всеки ден", казва информиран наблюдател". Това е само част, най-важната, от публикация в социалната мрежа "Х" на Тъкър Карлсън, бивш водещ във Fox News и един от най-известните пропагандисти в САЩ. Той подкрепяше дълго време Тръмп, но заради войната с Иран се изпокара с него - ОЩЕ: Няма да гласувам за републиканците и Тръмп: Информационен "гуру" със заклеймяващи думи (ВИДЕО)

Карлсън е категоричен: "Нетаняху е притиснат в ъгъла и отчаян. След резултатите от изборите от миналата седмица той не може да сформира правителство, освен ако Тръмп не се намеси директно в израелската политика и не посредничи за сделка с други партии, която да даде на Нетаняху 61 места в Кнесета. В противен случай той отпада от поста министър-председател и е на път към позор, разследвания и евентуално затвор. Нетаняху трябва да остане близо до Тръмп. Той се нуждае от тази война.

За тази цел той е оказал максимален натиск върху най-близките си съюзници в администрацията, включително военния министър Пит Хегсет и командира на Централното командване на САЩ (CENTCOM) Брад Купър. И двамата се противопоставят на споразумение с договор за войната, която толкова зле управляваха - и двамата настояват за възобновяване на големи бойни операции. Държавният секретар Марко Рубио и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф също следват примера на Нетаняху, както и лидерите на Демократическата партия. На неотдавнашна среща по темата бившият президент Барак Обама заяви, че се противопоставя на настоящото мирно споразумение с Иран, което се изготвя в Доха - Още: Нетаняху е притиснал Тръмп да почне да бомбардира Иран след 2-3 дни

Останалите дългогодишни съюзници на Америка в Близкия изток са ужасени от перспективата за още война. На 27 септември Нетаняху тайно отлетя за Абу Даби, за да привлече ОАЕ в лобирането си за последна атака срещу Иран. Емирствата отказаха. След осем месеца конфликт икономиките на Персийския залив се колебаят. Същото важи и за световните пазари на енергия и торове. Те няма да се възстановят скоро. В световен мащаб има общо около 850 супертанкера, използвани за транспортиране на петрол от производители до останалата част от света. Само през октомври 11 от тях бяха силно повредени в Ормузкия регион. С тези темпове глобална депресия е неизбежна. Ядрен удар би ускорил радикално разрушението. Последиците от наземна експлозия в планината Пикакс биха замърсили Персийския залив, отравяйки водоснабдяването за 100 милиона души".

Бившият телевизионен водещ е категоричен: "И това са само някои от непосредствените последици за региона. Останалата част от света е също толкова изложена на риск. Никоя друга държава освен Съединените щати никога не е използвала ядрено оръжие във война. Някои биха искали. Американска ядрена атака срещу Иран би създала нов прецедент. Руснаците вече са казали на поне две други правителства, че американски ядрен удар срещу Иран би ги освободил да използват ядрени оръжия срещу Украйна. Пакистан и Индия биха се изкушили да направят същото един срещу друг, както и Северна Корея срещу Сеул. След първия ядрен удар Третата световна война е неизбежна. Тази война би била кратка и окончателна".

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Карлсън предупреди и, че от февруари, 2026 година, сегашната администрация в САЩ и Белият дом "пренаписват ядрената доктрина на Америка, за да направи първото използване на така наречените "ядрени оръжия на бойното поле" (тактически ядрени оръжия) по-лесно и следователно по-вероятно. Никой във Вашингтон, нито в едната, нито в другата партия, не изглежда да е притеснен от това".

Тъкър Карлсън добавя, че по-вътрешни източници "казват, че Тръмп вероятно ще реши до следващия уикенд дали да използва ядрени оръжия или не. Това би било на 7 ноември, след 6 дни. За негова чест, той се колебае. В момента Тръмп слуша своя вицепрезидент Джей Ди Ванс и своя пратеник и приятел Стив Уиткоф, като и двамата твърдят, че може да се сключи сделка с Иран. Те са прави, макар че няма да е лесно. Иранците са известни с това, че е неприятно да се преговаря с тях при всякакви обстоятелства, а елементи от това правителство станаха по-радикални, откакто аятолах Али Хаменей и семейството му бяха убити през февруари. След десетилетия на изолация, дори относително умерените ирански лидери изглеждат объркани от начина, по който се вземат решения на Запад. (В Техеран например е широко разпространено убеждението, че правителството на Съединените щати контролира Израел.) Но като цяло хората, които са разговаряли с лица, вземащи решения в Иран, казват, че там има консенсус, че повече война е лоша за всички и че си струва да се сключи сделка".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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