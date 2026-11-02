"Започваме да усещаме войната": Експерти обясниха как атаките в Черно море издават военно желание на Русия

Започваме да усещаме войната. Това е сериозният проблем. Това усещане минава от една страна през страховете на хората, от другата през икономическите дейности. Това каза в сутрешния блок на БНТ Йордан Божилов от Софийския форум за сигурност във връзка с войната в Украйна и атаките в Черно море. Според него има нещо важно, а именно, че това не е война за територия, а война, която променя концептуално мира в Европа.

"Това е сериозният въпрос. Тук вече стои проблемът къде е Европа. Има наченки на разговори или потенциални разговори, преговори, няма да бъдат само въпросите на територията, а въпросът какво е НАТО, докъде се простира, какви са отношенията в Европа и източния фланг на ЕС", каза още Божилов.

Военното желание на Русия

В студиото на БНТ беше и бившият дипломат и директор на Института за икономика и международни отношения.Любомир Кючуков, кото коментира, че

Според него безспорно в момента в чисто риторичен план Русия не е съгласна на разговори на мир.

"От няколко месеца Русия се ориентира към военно, а не към политическо приключване на конфликта, при това към бързо приключване на конфликта, което се отразява върху характера на бойните действия и върху ескалацията в Черно море", обясни още Кючуков.

Според него Черно море е част от тази война и не става въпрос за инциденти, тъй като само за тази година има над 500 атаки. ОЩЕ: "В Черно море се води реална война": Бивш дипломат не е съгласен, че става въпрос за инциденти