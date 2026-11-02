"Илияна Йотова, колкото и прекрасен човек да е, все пак не е Румен Радев": Обяснението на ПБ за отлива на гласове

Илияна Йотова, колкото и прекрасен човек да е, все пак не е Румен Радев. Така депутатът от "Прогресивна България" Тодор Джиков обясни в сутрешния блок на БНТ отливът на гласове от партията на Румен Радев за президентския вот в сравнение с парламентарни избори през пролетта. Според депутата няма как чисто математически и логически тези 1,4 млн. избиратели на "Прогресивна България" от април автоматично да се прелеят към Илияна Йотова.

Попитан за благтодарността на ИЛияна Йотова към Румен Радев от снощи, Джиков отговори:

"То съдържа всичко - не е необходимо да го коментираме".

Новата сглобка

Джиков заговори и за нова сглобка.

"Смятам, че детската мечта на Асен Василев и сглобката за една дестабилизация на държавата се отменя с победата на г-жа Йотова за неопределено време. Желанието на г-н Кирил Петков и сглобката по-дълго време да продават дронове на Украйна, също много скоро ще приключи", посочи още Джиков.

По думите му това е сигнал, който и Европа трябва да разчете. "Виждаме какво става в страните от ЕС. Недоволството на хората, цените на енергията, цените на храните", смята още депутатът от "Прогресивна България". ОЩЕ: Кой спечели изборите за президент в най-големите градове извън София: Официалните данни

Цените на храните

Депутатът от "Прогресивна България" коментира и цените на храните, като според него това е един процес, който е трябвало да започне много по-рано.

"Мониторингът, контролът, лостовият механизъм, трябваше да стартира още през май 2025 г. Безкрайно закъснели мерки, когато ние взехме властта", каза още Джиков.

В контекста на бюджета за 2027 г., Тодор Джиков каза: "Нямаме много лостове именно за това, в което сме поставени".

Обвинението му беше отправено към предишните управляващи, които по думите му са правили "ала-бала". ОЩЕ: Манолова обяви с какво ще се захване след проверките на веригите