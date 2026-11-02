Първи резултати от вота:

"Илияна Йотова, колкото и прекрасен човек да е, все пак не е Румен Радев": Обяснението на ПБ за отлива на гласове

02 ноември 2026, 8:30 часа 628 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Илияна Йотова, колкото и прекрасен човек да е, все пак не е Румен Радев": Обяснението на ПБ за отлива на гласове

Илияна Йотова, колкото и прекрасен човек да е, все пак не е Румен Радев. Така  депутатът от "Прогресивна България" Тодор Джиков обясни в сутрешния блок на БНТ отливът на гласове от партията на Румен Радев за президентския вот в сравнение с парламентарни избори през пролетта. Според депутата няма как чисто математически и логически тези 1,4 млн. избиратели на "Прогресивна България" от април автоматично да се прелеят към Илияна Йотова.

Попитан за благтодарността на ИЛияна Йотова към Румен Радев от снощи, Джиков отговори:

"То съдържа всичко - не е необходимо да го коментираме".

Новата сглобка

Джиков заговори и за нова сглобка. 

"Смятам, че детската мечта на Асен Василев и сглобката за една дестабилизация на държавата се отменя с победата на г-жа Йотова за неопределено време. Желанието на г-н Кирил Петков и сглобката по-дълго време да продават дронове на Украйна, също много скоро ще приключи", посочи още Джиков.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му това е сигнал, който и Европа трябва да разчете. "Виждаме какво става в страните от ЕС. Недоволството на хората, цените на енергията, цените на храните", смята още депутатът от "Прогресивна България". ОЩЕ: Кой спечели изборите за президент в най-големите градове извън София: Официалните данни

Цените на храните

Депутатът от "Прогресивна България" коментира и цените на храните, като според него това е един процес, който е трябвало да започне много по-рано.

"Мониторингът, контролът, лостовият механизъм, трябваше да стартира още през май 2025 г. Безкрайно закъснели мерки, когато ние взехме властта", каза още Джиков.

В контекста на бюджета за 2027 г., Тодор Джиков каза: "Нямаме много лостове именно за това, в което сме поставени". 

Обвинението му беше отправено към предишните управляващи, които по думите му са правили "ала-бала". ОЩЕ: Манолова обяви с какво ще се захване след проверките на веригите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
цени на храните Тодор Джиков президентски избори 2026 Прогресивна България 52 Народно събрание бюджет 2027
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес