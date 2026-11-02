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Кошмарът "Хемус": Граждани със сигнал за рисковете по обходните маршрути

02 ноември 2026, 8:56 часа 851 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кошмарът "Хемус": Граждани със сигнал за рисковете по обходните маршрути

Северна България е на прага на транспортен колапс, а хиляди шофьори губят часове в ежедневни задръствания заради лошо организирани ремонти по магистрала „Хемус“. Това заявиха в отворено писмо засегнати граждани, изпратено до министър-председателя, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и националните медии. Авторите на сигнала са категорични, че макар ремонтите на тунелите „Топли дол“ и „Витиня“ да са необходими, те се извършват при пълна липса на адекватна организация, безопасност и публична отчетност.

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В писмото се поставят поредица от остри въпроси към институциите относно безопасността на алтернативните трасета. Според гражданите критични отсечки като прохода Арабаконак не са били подготвени предварително, а състоянието на Искърското дефиле (поради риск от свлачища) и Петрохан не предлага надеждни и сигурни алтернативи.

Особено обезпокоителен е въпросът за здравето на хората, блокирани в колонните от автомобили. Гражданите настояват да се оповести има ли регулярен мониторинг на опасните емисии — въглероден оксид и азотни оксиди, в тунелите по време на застоя, както и какъв е планът за спешна евакуация при евентуален инцидент.

Искания към институциите

Отговорност за движението: Публично обявяване на имената на длъжностните лица, одобрили настоящата схема на движение при ремонтите.

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Анализ на обходите: Оценка на безопасността по алтернативните маршрути и статистика за възникналите пътни произшествия в участъците.

Пълна прозрачност на договорите: Публикуване на всички контракти, анекси, срокове и предвидени санкции за забавяне на строителството.

Въвеждане на трисменен режим: Независима проверка защо на обектите не се работи на 24-часов (трисменен) режим, за да се съкрати предвиденият 6-месечен срок на ограниченията.

Измерване на въздуха: Незабавно оповестяване на данните за концентрацията на изгорели газове в тунелите.

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Ролята на бившите и настоящите управленици: Пояснение за решенията, взети в минали периоди (включително от бившия регионален министър Иван Шишков), и покана за открита среща с гражданите.

Спешен план за облекчаване: Разработване на конкретен график с измерими резултати и дати за нормализиране на трафика.

„Това не е просто новина за поредното задръстване. Това е въпрос, засягащ човешки животи, безопасност и институционална отговорност. Не искаме поредните празни обещания — настояваме за конкретни срокове, отговори и поемане на персонална отговорност", се казва в заключението на сигнала.

Гражданите призовават националните и регионалните медии да започнат независими проверки на договорите с изпълнителите и реалната организация на място.

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Ремонт Магистрала Хемус Задръстване тунел "Топли дол"
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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