Сглобка, кална кампания, виновни са социолозите: Депутат на Радев каза кой получи вота на недоверие

"Категорична победа на Илияна Йотова и Кирил Вълчев на президентските избори. Проведе се една кампания, която беше твърде кална, твърде преднамерена и усещането за предрешеност отказа хората да излязат да гласуват". Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Димитър Здравков пред bTV. Още: Разделяй и владей: Радан Кънев каза, че Йотова и Радев са насадили страх

Според него голямото негласуването крещи "една изключително кална кампания и заливане на хората постоянно с информация от страна на социолозите за една предрешеност на президентските избори".

Той смята, че кампанията на президентските избори напомня контурите на сглобката.

Димитър Здравков бе категоричен, че "Прогресивна България" има добре изградена и работеща партийна структура. "Резултатите от президентските избори на първи и втори тур показаха, че доверието към "Прогресивна България" продължава и след предсрочните парламентарни избори, провели са на 19 април. Резултатът потвърди, че опозицията получи вот на недоверие, а не властта", посочи Здравков.

Бюджет 2027

Още: "Евронюз" за изборите: България избра по-близки отношения с Русия

Здравков каза още, че Бюджет 2026 се е оказал честният бюджет заради това, че "от чувала са изтупани всички пари". Той обаче е оптимист и вярва, че правителството ще предложи справедлив и добър Бюджет 2027.

ВСС

Димитър Здравков заяви още, че останалите политически сили трябва да кажат дали биха подкрепили един нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Още: Кой спечели изборите за президент в най-големите градове извън София: Официалните данни