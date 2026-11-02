Абсолютно мнозинство и президент: "Ще имаме най-голямата концентрация на власт след 1989 г."

Ще имаме най-голямата концентрация на власт след 1989 г.: ПБ с еднопартиен кабинет и абсолютно мнозинство. И избран президент с основна подкрепа на ПБ.

Това обяви Ружа Смилова, програмен директор „Политически изследвания“ в Центъра за либерални стратегии.

"При абсолютното мнозинство на Виденов Желев беше президент. Костов управляваше с по-малко мнозинство (и с коалиция), докато Стоянов беше президент. А Борисов не е имал абсолютно мнозинство и управляваше с коалиции. Да ни е честита!", написа тя.

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Действително настоящата ситуация е прецедент за България.

Разликата с ГЕРБ - Плевнелиев

Последно управляващи и президент бяха идеологично и политически свързани при Росен Плевнелиев.

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Бойко Борисов обаче не е управлявал с пълно мнозинство, докато Росен Плевнелиев беше президент (22 януари 2012 г. – 22 януари 2017 г.).

В нито един от двата си мандата, съвпаднали с президентството на Плевнелиев, ГЕРБ не е разполагала със самостоятелно мнозинство от над 121 депутати в Народното събрание.

При първото правителство на Борисов (2009 – 2013 г.) ГЕРБ спечели изборите през 2009 г. със 117 депутати и състави правителство на малцинството, разчитайки на парламентарна подкрепа от партии като „Атака“, РЗС и Синята коалиция. Когато Плевнелиев встъпи в длъжност през януари 2012 г., този модел на управление продължи до февруари 2013 г., когато кабинетът подаде оставка след масови протести.

При второто правителство на Борисов (2014 – 2017 г.) след предсрочните избори през 2014 г. ГЕРБ разполагаше с едва 84 депутати. Наложи се съставянето на официално коалиционно правителство между ГЕРБ и Реформаторския блок, подкрепено с партньорски споразумения от АБВ и Патриотичния фронт. Този кабинет също подаде оставка в края на мандата на Плевнелиев (ноември 2016 г.).

"Радев си спечели трети президентски мандат"

"Ще имаме президент, избран с едва милион и 100-ина хиляди гласа. Президентът Радев бе избран за втория си мандат с близо половин милион повече - и поради това досега беше президентът с най-слаба стартова легитимност. Има срив в подкрепата на ПБ - и въпреки него, Йотова нямаше да може да бъде избрана без подкрепата на Радев. Всъщност Радев си спечели трети президентски мандат - макар и с още по-рязко намаляла подкрепа, отколкото за втория си мандат. Какъв точно е приносът за този резултат на трите В - Възраждане, Величие и ВМРО - няма да разберем", написа още Смилова.