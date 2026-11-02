Нов политически играч, маневрите на Борисов и натискът върху ПБ: Анализ на социолозите след вота

Андрей Гюров може да се превърне в нов политически играч, Бойко Борисов търси препозициониране, а растящите цени подкопават подкрепата за "Прогресивна България. Тези изводи след балотажа за президент направиха социолозите Първан Симеонов и Димитър Ганев в ефира на Нова телевизия. По думите на Ганев "личната подкрепа на Борисов за Гюров показва стремеж към промяна на политическата му позиция".

ОЩЕ: Сглобка, кална кампания, виновни са социолозите: Депутат на Радев каза кой получи вота на недоверие

Социологът посочи, че заявката за нова посока от инициативния комитет на Гюров, може са значи появата на нов политически играч. Колегата му Първан Симеонов отбеляза, че разделенията вдясно често идват с появата на нови фигури. По негова оценка Борисов ще продължи да се стреми към ролята на балансьор, а основната му задача ще бъде да запази ГЕРБ. И изтъкна, че особено важно за това е да задържи кметовете си, които според Симеонов са основата на партийната структура.

Ганев от своя страна заяви, че според данните от екзитпола в страната избирателите на ДПС са подкрепили Гюров. Той обясни това като реакция срещу арестите на техни кметове.

Той заяви и че сред подкрепилите Илияна Йотова има различни избирателни групи, които не биха се обединили по същия начин на парламентарни избори. Част от мобилизацията той определи и като вот „срещу“.

ОЩЕ: Разделяй и владей: Радан Кънев каза, че Йотова и Радев са насадили страх

На въпрос за предизвикателствата пред ПБ, свързани с цените, бюджета, избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, Ганев прогнозира труден сблъсък между управляващите и опозицията по бюджета. Според него мнозинство не се очертава, а поскъпването непрекъснато подкопава подкрепата за формацията.

По негова оценка ПБ вече не може да разчита на подкрепата, която е имала преди шест месеца. Ганев допълни, че в момента натрупаното напрежение е по-скоро социално, отколкото политическо. Според него това прави диалога с хората по площадите по-труден.