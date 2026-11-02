"Такова нещо не е било": Притеснение за разминаването при екзит половете

Разминаването между екзит половете и паралелното преброяване е много голямо и е повод за сериозна тревога.

Такова мнение изрази Мария Спирова - журналист, писател и политически коментатор.

Според нея ситуацията "не бива да се превръща във виц, защото може да се окаже повратно - не просто за "тези" избори".

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"Хората, че лъжат - лъжат, къде за кеф, къде по команда, че си продават гласа - продават го, че протоколи се пипат - пипат се, но такова нещо не е било. Мащабът трудно може да бъде обяснен така: допускам, че хората от социологическите агенции не се чувстват в позиция да споделят хипотези, каквито съм сигурна, че имат. След като станат известни окончателните резултати, ЦИК трябва да се самосезира и са изследва какво е станало. Нужни са сериозни отговори и отговорност", коментира тя.

В същото време Мирослав Цеков, директор на сдружение „Форум Гражданско Участие“, се възмути от ранното обявяване на резултатите от екзит половете, нарушаващо закона.

"Изборен кодекс: Чл. 136. Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не могат да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната. Чл. 184. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2013 г.) Избирателите гласуват от 7.00 часа до 20.00 часа. Извън страната изборният ден започва в 7.00 часа местно време и приключва в 20.00 часа местно време. 19:30 по трите национални телевизии вече екзит-половете са обявени и хората коментират резултатите. Ама те законите така или иначе са относителни и пожелателни и "то винаги е било така". Предлагам да караме с това темпо докато стигнем между 5% и 10% и да се чудим защо така става", коментира той.

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