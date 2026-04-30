Парламентът започна работа:

Народното събрание си избра председател от първия път (ВИДЕО)

30 април 2026, 11:32 часа
Михаела Доцова от "Прогресивна България" ще бъде председател на 52-ото Народно събрание, реши току що парламентът. За нея гласуваха не само от "Прогресивна България", но и от ГЕРБ и ДПС, с общо 188 гласа:

  • 129 - Прогресивна България
  • 38 - ГЕРБ
  • 21 - ДПС

Тя е доктор по право, специализира в административното право, дисертацията ѝ е върху контрола върху законността на актовете на общинските съвети.

Още: Коя е Михаела Доцова - новият председател на парламента? (СНИМКИ)

От 2017 г. тя е била директор на Правната дирекция, главен секретар и началник на кабинета на министъра на околната среда и водите. Имала е и опит като юрист в администрацията на Народното събрание.

От "Възраждане" също издигнаха своя кандидатура за председател на парламента - Петър Петров. Той получи подкрепа само от колегите си от проруската партия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев Отговорен редактор
52 Народно събрание Михаела Доцова
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес