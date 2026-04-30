Народното събрание си избра председател от първия път (ВИДЕО)

Михаела Доцова от "Прогресивна България" ще бъде председател на 52-ото Народно събрание, реши току що парламентът. За нея гласуваха не само от "Прогресивна България", но и от ГЕРБ и ДПС, с общо 188 гласа:

129 - Прогресивна България

38 - ГЕРБ

21 - ДПС

Тя е доктор по право, специализира в административното право, дисертацията ѝ е върху контрола върху законността на актовете на общинските съвети.

От 2017 г. тя е била директор на Правната дирекция, главен секретар и началник на кабинета на министъра на околната среда и водите. Имала е и опит като юрист в администрацията на Народното събрание.

От "Възраждане" също издигнаха своя кандидатура за председател на парламента - Петър Петров. Той получи подкрепа само от колегите си от проруската партия.