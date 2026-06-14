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Иван Ангелов: България е предоставила достатъчно военна помощ на Украйна и това трябва да спре

14 юни 2026, 19:50 часа 352 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Иван Ангелов: България е предоставила достатъчно военна помощ на Украйна и това трябва да спре

"Конфликтът в Украйна няма да се разреши по военен начин. България е предоставила достатъчно военна помощ и това трябва да спре. Тя е безвъзмездна. Достатъчно много страдаме и ние от този конфликт, който продължава повече от 4 години. Смятаме, че решението трябва да дойде по дипломатически път. Това е сигнал от нас към всички замесени страни. Никой няма интерес да загиват невинни хора", каза заместник-председателят на Народното събрание от "Прогресивна България" Иван Ангелов в предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA.

Той заяви, че не би коментирал какво количество военна помощ е изнесена за Украйна. "Това е класифицирана информация и не е редно да се коментира в телевизионно студио", допълни Ангелов.

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Ангелов коментира забраната за влизане на Олег Невзоров в България. "Проблемът не е от вчера, а никой не взимаше отношение. Трябваше ние да се включим в политическия живот, за да се даде гласност. Още в първите дни на Иван Демерджиев като вътрешен министър, той разпореди конкретни дейности. Доколкото ми е известно са иззети десетки документи. Това показва, че няма да има чадър от страна на МВР над никого”, уточни Ангелов.

"Ще се наложи най-вероятно да се тегли външен дълг до 3,8 млрд. евро. Необходимостта от него ще се определи в следващите месеци. Асен Василев носи отговорност за състоянието на финансите на държавите в последните години. Няма как да препишем каквито и да е било грехове на сегашното правителство", коментира той.

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"Има много спекулации и внушения от страна на опозицията по темата „Боташ”. Това не е неизгодно за България. Ние сме водени от защитата на националния интерес. Самата турска страна предявява желание за предоговаряне на различни условия, защото те имат интерес от взаимоотношения с нас. Има работни групи, не може да се даде никаква конкретика по тази тема в момента", коментира още депутатът.

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Иван Ангелов военна помощ война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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