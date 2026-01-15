Нинова към Трифонов: "Слави, вече не сме на двата бряга на една река" (СНИМКА)

"Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети. Вие, които щяхте да изчегъртвате Борисов и Пеевски, вчера им спасявате охраната. Падението ви е умоповрачително. През 2021 г. поканих ИТН да направим общ фронт за честни избори срещу ГЕРБ и Борисов. Слави отказа с думите: "г- жо Нинова, с вас сме на двата бряга на една река."

Това написа в профила си в социалните мрежи лидерът на партия "Непокорна България" и бивш председател на БСП Корнелия Нинова по повод скандалното преобръщане на позицията на ИТН в сряда при гласуването за свалянето на охраната от НСО на депутатите. Припомняме, че чрез процедурни хватки и натиск върху депутати, по твърдение на опозицията, в крайна сметка шоумените и сценаристи от формацията на Слави Трифонов защитиха охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"Още тогава разбрах, че ИТН ще се окажат една голяма измама. Не мога да повярвам колко много хора се излъгаха в "новия месия". През цялото това време, аз никого не предадох и не продадох. И съм горда, че 10 години непреклонно и непокорно стоя на един и същи бряг срещу това гнусно задкулисие и лицемерие. Времето показва истината. Не вярвайте на месии с красиви обещания, които вече са ви лъгали, а на хора, доказали се с принципи и характер", написа още Нинова по темата.

