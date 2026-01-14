Ново мнозинство в парламента отвори пътя към по-лесни референдуми

След поредица от неуспешни опити в предишни парламенти, идеите на "Има такъв народ" за облекчаване на процедурите за провеждане на референдуми този път получиха необходимата подкрепа в пленарната зала. Законопроектът бе одобрен с гласовете на ГЕРБ, "Възраждане", "ДПС-Ново начало", БСП и "Величие".

Гласуването се вписа в поредица от решения, приети в рамките на същия ден, в които ясно се очерта предизборно мнозинство. По-рано ИТН се включи в неочакван обрат, с който бе запазена охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на "ДПС-Ново начало", санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, Делян Пеевски. Малко по-късно същите формации подкрепиха и законопроекта за контрол на цените на основни стоки и услуги, внесен още през юли 2025 г. Още: По настояване на "Възраждане": Парламентът пак ще разгледа референдума за лева

По-лесна организация на референдуми

Според вносителите от ИТН промените целят да разширят реалното участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление чрез национални и местни допитвания. Основният акцент е поставен върху облекчаване на изискванията за иницииране на референдум.

Предвижда се минималният брой подписи да не се определя с фиксирани числа, както е в момента - 200 хиляди или 400 хиляди за национален референдум, а като процент от гражданите с избирателни права. Отпада и изискването гражданите да посочват постоянен адрес при подписване на подписките.

Законопроектът предлага още удължаване на срока за събиране на подписи до шест месеца, както и възможност те да бъдат представяни в електронен формат до 14 дни след коригирането на допуснати грешки при обработката на данните. Въвежда се и задължение новоизбраният парламент или общински съвет да бъде писмено уведомяван за вече започнала процедура по референдум, така че тя да не се прекратява автоматично с изтичането на мандата на предишния орган.

Сред текстовете е включено и предложение президентът да насрочва национален референдум заедно с избори само в случаите, когато сроковете за двете събития съвпадат по закон. Още: "Влизаме без самочувствие, по милост": Даниел Вълчев за приемането ни в еврозоната

Остра критика и лични сблъсъци

Срещу предложенията на ИТН остро се обяви Явор Божанков от "Продължаваме промяната - Демократична България". Той подчерта, че референдумът е демократичен инструмент, но носи сериозен риск от манипулация.

"Референдумът е един от най-демократичните инструменти. Като всеки демократичен инструмент с него може да се злоупотреби. Най-яркият пример е Брекзит", заяви Божанков, като посочи, че британските избиратели са били подведени с обещания, които впоследствие не са се реализирали.

По думите му ИТН традиционно вадят темата за референдумите в навечерието на избори. "Дойдат ли избори, ИТН вадят картата с референдума", каза той и добави, че формацията усеща "близка политическа гибел". Божанков иронизира, че партията е можела да избере "нещо безопасно и все пак популистко – да изстреля космонавт македонец до Луната".

Депутатът обвини ИТН и че чрез темата за референдумите се прави опит да бъде изместен общественият фокус от машинното гласуване и да се запази хартиеният вот, който според него създава условия за изборни измами.

След изказването на Божанков дебатът в пленарната зала бързо прерасна в размяна на лични нападки между представители на ИТН и ПП–ДБ, което допълнително изостри политическото напрежение около предложените промени.