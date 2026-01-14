Любопитно:

Ново мнозинство в парламента отвори пътя към по-лесни референдуми

14 януари 2026, 18:15 часа 346 прочитания 0 коментара
Ново мнозинство в парламента отвори пътя към по-лесни референдуми

След поредица от неуспешни опити в предишни парламенти, идеите на "Има такъв народ" за облекчаване на процедурите за провеждане на референдуми този път получиха необходимата подкрепа в пленарната зала. Законопроектът бе одобрен с гласовете на ГЕРБ, "Възраждане", "ДПС-Ново начало", БСП и "Величие".

Гласуването се вписа в поредица от решения, приети в рамките на същия ден, в които ясно се очерта предизборно мнозинство. По-рано ИТН се включи в неочакван обрат, с който бе запазена охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на "ДПС-Ново начало", санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, Делян Пеевски. Малко по-късно същите формации подкрепиха и законопроекта за контрол на цените на основни стоки и услуги, внесен още през юли 2025 г. Още: По настояване на "Възраждане": Парламентът пак ще разгледа референдума за лева

По-лесна организация на референдуми

Според вносителите от ИТН промените целят да разширят реалното участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление чрез национални и местни допитвания. Основният акцент е поставен върху облекчаване на изискванията за иницииране на референдум.

Предвижда се минималният брой подписи да не се определя с фиксирани числа, както е в момента - 200 хиляди или 400 хиляди за национален референдум, а като процент от гражданите с избирателни права. Отпада и изискването гражданите да посочват постоянен адрес при подписване на подписките.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Законопроектът предлага още удължаване на срока за събиране на подписи до шест месеца, както и възможност те да бъдат представяни в електронен формат до 14 дни след коригирането на допуснати грешки при обработката на данните. Въвежда се и задължение новоизбраният парламент или общински съвет да бъде писмено уведомяван за вече започнала процедура по референдум, така че тя да не се прекратява автоматично с изтичането на мандата на предишния орган. 

Сред текстовете е включено и предложение президентът да насрочва национален референдум заедно с избори само в случаите, когато сроковете за двете събития съвпадат по закон. Още: "Влизаме без самочувствие, по милост": Даниел Вълчев за приемането ни в еврозоната

Остра критика и лични сблъсъци

Срещу предложенията на ИТН остро се обяви Явор Божанков от "Продължаваме промяната - Демократична България". Той подчерта, че референдумът е демократичен инструмент, но носи сериозен риск от манипулация.

"Референдумът е един от най-демократичните инструменти. Като всеки демократичен инструмент с него може да се злоупотреби. Най-яркият пример е Брекзит", заяви Божанков, като посочи, че британските избиратели са били подведени с обещания, които впоследствие не са се реализирали.

По думите му ИТН традиционно вадят темата за референдумите в навечерието на избори. "Дойдат ли избори, ИТН вадят картата с референдума", каза той и добави, че формацията усеща "близка политическа гибел". Божанков иронизира, че партията е можела да избере "нещо безопасно и все пак популистко – да изстреля космонавт македонец до Луната".

Депутатът обвини ИТН и че чрез темата за референдумите се прави опит да бъде изместен общественият фокус от машинното гласуване и да се запази хартиеният вот, който според него създава условия за изборни измами.

След изказването на Божанков дебатът в пленарната зала бързо прерасна в размяна на лични нападки между представители на ИТН и ПП–ДБ, което допълнително изостри политическото напрежение около предложените промени.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Референдум Има такъв народ 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес