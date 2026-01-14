Спорт:

Обрат: "Има такъв народ" и БСП скандално спасиха охраната на Борисов и Пеевски

14 януари 2026, 12:44 часа 319 прочитания 1 коментар
Обрат: "Има такъв народ" и БСП скандално спасиха охраната на Борисов и Пеевски

В рамките на по-малко от един час парламентът демонстрира скандална законодателна метаморфоза – първо прие, а след това на практика обезсмисли решението си за сваляне на охраната от Националната служба за охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на "ДПС-Ново начало", санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, Делян Пеевски.

По-рано днес (14 януари) почти без дебат Народното събрание одобри на първо четене законопроекта на "Продължаваме промяната – Демократична България" за промени в Закона за НСО, с които се забранява службата да охранява народни представители, с изключение на председателя на парламента. При първия вот текстовете минаха със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържал се", което означаваше, че Борисов и Пеевски остават без охрана от НСО. Срещу законопроекта гласуваха парламентарните групи на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", един депутат от БСП, както и независими народни представители, напуснали АПС на Ахмед Доган. Законопроектът обаче получи подкрепа от ПП–ДБ, "Има такъв народ" и част от БСП. Още: ГЕРБ са го привлекли: Киселова обясни за Пеевски и управлението (ВИДЕО)

Обратът

Малко след гласуването, по искане на "ДПС-Ново начало", бе обявена почивка. Именно тя се оказа повратната точка. След подновяване на заседанието позициите на БСП и ИТН рязко се промениха, а при последвалото прегласуване - близо час по-късно – същите тези депутати вече се въздържаха, което на практика запази статуквото и охраната на двамата партийни лидери.

Снимката е архивна

Така в рамките на едно заседание парламентът произведе две взаимно изключващи се решения – първо демонстрира политическа воля да прекрати практиката НСО да се използва като "елитна охрана" за депутати, а след това я неутрализира чрез процедурен обрат. Още: Ивайло Мирчев: Корупционният модел „Борисов - Пеевски“ се прегрупира, за да запази властта

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От ПП–ДБ обясниха, че законопроектът не е насочен срещу конкретни личности, а цели принципна промяна. В мотивите се посочва, че НСО следва да охранява единствено лица, заемащи висши държавни длъжности, а всички други случаи на застрашеност трябва да се поемат от МВР. "НСО не бива да бъде превръщана в охрана за политически силни фигури, които не заемат институционални постове", се казва още в текста.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Бойко Борисов НСО Охрана Делян Пеевски Закон за НСО
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес