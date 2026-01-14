Обрат: "Има такъв народ" и БСП скандално спасиха охраната на Борисов и Пеевски

В рамките на по-малко от един час парламентът демонстрира скандална законодателна метаморфоза – първо прие, а след това на практика обезсмисли решението си за сваляне на охраната от Националната служба за охрана на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и председателя на "ДПС-Ново начало", санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, Делян Пеевски.

По-рано днес (14 януари) почти без дебат Народното събрание одобри на първо четене законопроекта на "Продължаваме промяната – Демократична България" за промени в Закона за НСО, с които се забранява службата да охранява народни представители, с изключение на председателя на парламента. При първия вот текстовете минаха със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържал се", което означаваше, че Борисов и Пеевски остават без охрана от НСО. Срещу законопроекта гласуваха парламентарните групи на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", един депутат от БСП, както и независими народни представители, напуснали АПС на Ахмед Доган. Законопроектът обаче получи подкрепа от ПП–ДБ, "Има такъв народ" и част от БСП. Още: ГЕРБ са го привлекли: Киселова обясни за Пеевски и управлението (ВИДЕО)

Обратът

Малко след гласуването, по искане на "ДПС-Ново начало", бе обявена почивка. Именно тя се оказа повратната точка. След подновяване на заседанието позициите на БСП и ИТН рязко се промениха, а при последвалото прегласуване - близо час по-късно – същите тези депутати вече се въздържаха, което на практика запази статуквото и охраната на двамата партийни лидери.

Снимката е архивна

Така в рамките на едно заседание парламентът произведе две взаимно изключващи се решения – първо демонстрира политическа воля да прекрати практиката НСО да се използва като "елитна охрана" за депутати, а след това я неутрализира чрез процедурен обрат. Още: Ивайло Мирчев: Корупционният модел „Борисов - Пеевски“ се прегрупира, за да запази властта

От ПП–ДБ обясниха, че законопроектът не е насочен срещу конкретни личности, а цели принципна промяна. В мотивите се посочва, че НСО следва да охранява единствено лица, заемащи висши държавни длъжности, а всички други случаи на застрашеност трябва да се поемат от МВР. "НСО не бива да бъде превръщана в охрана за политически силни фигури, които не заемат институционални постове", се казва още в текста.