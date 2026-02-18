Официално: Йотова обяви датата на предсрочните избори

Изпълняващият длъжността президент Илияна Йотова ще издаде указ за назначаване на служебния кабинет на Андрей Гюров. Йотова обяви, че предсрочните избори ще се проведат на 19 април 2026 г.

Йотова коментира, че знае, че в тази ситуация изборът на служебни министри не е лесна задача. "Очакванията на гражданите са големи, няма да имате толеранс от 100 дни, няма да имате и 100 минути", посочи тя. Президентът подчерта, че най-важната задача на служебния кабинет е подготовката на честни според законите на страната избори, като отговорността за това пада основно върху служебния вътрешен министър Емил Дечев.

Йотова подчерта, че обществото очаква „честно, почтено, професионално взаимодействие с институциите по случая "Петрохан". "От Вашите действия ще зависи дали ще направим първите стъпки достатъчно категорични, ясни и сериозни, за да върнем доверието в системата за сигурност", добави тя. Още: Много изненади и вицепремиер за честни избори: Гюров представи кабинета си (СНИМКИ и ВИДЕО)

Илияна Йотова посочи, че кабинетът, заедно с Централната избирателна комисия (ЦИК), трябва да създадат организация, така че да не се заглушава предизборната кампания. Така гражданите ще научат техните предложения и ще могат да направят информиран избор.

Сред приоритетите на кабинета тя посочи още енергийната система, цените на тока и горивата, инфлацията, гарантирането на доходите и мерките за най-уязвимите, работата по европейските средства.

"Работим с бюджет, който не е реален бюджет за 2026 г., Вие предложихте второ удължаване и дано да се справите", каза още тя.

Междувременно Гюров представи кабинета си. В правителството има трима вицепремиери – министърът на правосъдието Андрей Янкулов, зам.-министър председател с ресор европейски средства Мария Недин и за провеждането на честни избори Стоил Цицелков.

Георги Клисурски се предвижда да бъде министър на финансите. Надежда Нейнски е министър на външните работи, Емил Дечев – на вътрешните работи, Хасан Адемов – на труда и социалната политика.