Няма да има повторение на финала! Лудогорец и ЦСКА изтеглиха "късата клечка" за Купата

Двата големи фаворита за Купата на България - Лудогорец и ЦСКА, ще се изправят един срещу друг на 1/2-финалите на тазгодишното издание на надпреварата. Това отреди тегленият днес жребий. Другата двойка е Арда Кърджали - Локомотив Пловдив. Това означава, че няма да има повторение на миналогодишния финал, когато Лудогорец и ЦСКА играха един срещу друг за трофея, а това ще даде по-голямо възможност на един измежду Арда и Локо Пд да стигне до финала.

Жребият за 1/2-финалите за Купата на България:

Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив)

Лудогорец - ЦСКА

Полуфиналите ще се играят в два мача - с разменено гостуване, като домакини в първите срещи по регламент са първите изтеглени отбори, съответно Арда и Лудогорец. Арда стигна до полуфиналите след победа над Ботев Враца, Локо Пловдив отстрани Ботев Пловдив, докато Лудогорец и ЦСКА се справиха съответно с Левски и ЦСКА 1948. Двата гранда Лудогорец и ЦСКА се надяваха да се разминат на полуфиналите, но изтеглиха "късата клечка" да се срещнат.