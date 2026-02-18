Войната в Украйна:

Няма да има повторение на финала! Лудогорец и ЦСКА изтеглиха "късата клечка" за Купата

18 февруари 2026, 12:52 часа 127 прочитания 0 коментара
Няма да има повторение на финала! Лудогорец и ЦСКА изтеглиха "късата клечка" за Купата

Двата големи фаворита за Купата на България - Лудогорец и ЦСКА, ще се изправят един срещу друг на 1/2-финалите на тазгодишното издание на надпреварата. Това отреди тегленият днес жребий. Другата двойка е Арда Кърджали - Локомотив Пловдив. Това означава, че няма да има повторение на миналогодишния финал, когато Лудогорец и ЦСКА играха един срещу друг за трофея, а това ще даде по-голямо възможност на един измежду Арда и Локо Пд да стигне до финала.

Жребият за 1/2-финалите за Купата на България:

  • Арда (Кърджали) - Локомотив (Пловдив)
  • Лудогорец - ЦСКА

Полуфиналите ще се играят в два мача - с разменено гостуване, като домакини в първите срещи по регламент са първите изтеглени отбори, съответно Арда и Лудогорец. Арда стигна до полуфиналите след победа над Ботев Враца, Локо Пловдив отстрани Ботев Пловдив, докато Лудогорец и ЦСКА се справиха съответно с Левски и ЦСКА 1948. Двата гранда Лудогорец и ЦСКА се надяваха да се разминат на полуфиналите, но изтеглиха "късата клечка" да се срещнат.

Лудогорец - ЦСКА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Купа на България Локомотив Пловдив Лудогорец Арда Кърджали
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес