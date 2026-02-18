Спорт:

Композиции за победи: Златните момичета представиха новите си съчетания (ВИДЕА)

18 февруари 2026, 13:02 часа 226 прочитания 0 коментара
Представителките на националния отбор на България по художествена гимнастика при жените показаха своите си съчетания, с които ще атакуват върховете на международните състезания през новия състезателен сезон. Стилияна Николова представи новото си съчетание с обръч, а тези, които е запазила - с топка, лента и бухалки са усложнени. Съчетанието на обръч е под звуците на класическа музика - концерт за пиано на Чайковски. 

Стилияна Николова обръч 

Ева Брезалиева

Ева Брезалиева представи четири нови съчетания. Композицията с бухалки е динамична и под звуците на песента "Lolai".

За изиграването на топка е избрано култовото парче "Black velvet" на Алана Майлс. 

За съчетанието на Ева Брезалиева треньорският щаб е избрал хита на Лили Иванова - "Танго".

Обръчът е под звуците на "Лунната соната" с български фолклорни мотиви. 

В първата контрола за сезона участваха и другите представителки на националния отбор Дара Стоянова, Дара Малинова, Алекса Рашева, Анастасия Калева и Олександра Шалуева. Оценките на момичетата ще бъдат обявени по-късно.

Световна купа в София

Припомняме, че от 28 до 30 март 2026 г. в София ще се проведе състезание от Световната купа. Състезанието е  първата олимпийска квалификация по пътя към Лос Анджелис 2028, в което ще вземат участие най-силните индивидуални гимнастички и ансамбли от цял свят.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Художествена гимнастика Ева Брезалиева Стилияна Николова
