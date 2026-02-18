Любопитно:

Разрешиха на Русия да се състезава със знамето си в Милано/Кортина, Украйна го определи за "скандално"

18 февруари 2026, 12:06 часа 478 прочитания 0 коментара
Разрешиха на Русия да се състезава със знамето си в Милано/Кортина, Украйна го определи за "скандално"

Русия и Беларус ще могат да се състезават на Параолимпийските игри в Милано/Кортина 2026 със знамената си, реши Международният параолимпийски комитет. Решението бе определено от Украйна като "скандално" и "разочароващо". То идва в разрез с позициите от последните няколко години, в които на състезатели от Русия и Беларус им бе забранено да се появяват с национални символи заради продължаващата война в Украйна.

Нов скандал по оста Русия - Украйна на Олимпиадата в Милано/Кортина

"Решението е едновременно разочароващо и скандално", заяви спортният министър на Украйна Матвин Бидни в профила си в социалната мрежа X, като смята, че "знамената на Русия и Беларус нямат място на международните спортни състезания, които прокламират равенство, интегритет и уважение".

"Това са знамена на режими, които са превърнали спорта в средство за война, лъжа и омраза", написа още той. Само преди дни се разрази още един скандал по оста Русия - Украйна, след като украински атлет бе дисквалифициран заради каска с ликовете на загинали украински спортисти във войната с Русия, докато в същото време на друг състезател бе позволено да сложи руското знаме на екипировката си.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес