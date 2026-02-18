Разрешиха на Русия да се състезава със знамето си в Милано/Кортина, Украйна го определи за "скандално"

Русия и Беларус ще могат да се състезават на Параолимпийските игри в Милано/Кортина 2026 със знамената си, реши Международният параолимпийски комитет. Решението бе определено от Украйна като "скандално" и "разочароващо". То идва в разрез с позициите от последните няколко години, в които на състезатели от Русия и Беларус им бе забранено да се появяват с национални символи заради продължаващата война в Украйна.

Нов скандал по оста Русия - Украйна на Олимпиадата в Милано/Кортина

"Решението е едновременно разочароващо и скандално", заяви спортният министър на Украйна Матвин Бидни в профила си в социалната мрежа X, като смята, че "знамената на Русия и Беларус нямат място на международните спортни състезания, които прокламират равенство, интегритет и уважение".

The decision by the @Paralympics organisers to allow killers and their accomplices to compete at the Paralympic Games under national flags is both disappointing and outrageous. It is disappointing that the leadership of international non-governmental organisations tries to ignore… pic.twitter.com/POY9fCM6AD — MatviiBidnyi (@bidnyi_matvii) February 18, 2026

"Това са знамена на режими, които са превърнали спорта в средство за война, лъжа и омраза", написа още той. Само преди дни се разрази още един скандал по оста Русия - Украйна, след като украински атлет бе дисквалифициран заради каска с ликовете на загинали украински спортисти във войната с Русия, докато в същото време на друг състезател бе позволено да сложи руското знаме на екипировката си.