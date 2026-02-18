Лудогорец се разделя с двама нападатели, постави и главозамайваща цена на голямата си звезда

Българският шампион Лудогорец се подготвя за раздяла с двама от нападателите в отбора - Матиас Тисера и Матеус Машадо. И двамата не попадат в плановете на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо, който разполага с още три опции за атаката си - Квадво Дуа, Руан Крус и Ерик Биле. Договорите на Тисера и Машадо са до лятото, като вторият играе под наем в Разград от Ал Фатех и не е изключено да бъде върнат още преди приключването на сезона.

Лудогорец разкарва Тисера и Машадо

Нито Тисера, нито Машадо се представят на нужното ниво, за да бъдат опция за първия отбор на Лудогорец. Припомняме, че Тисера игра под наем в Уракан през 2025 година, но аржентинците не се възползваха от опцията за постоянно закупуване. Така той се завърна в Разград, но не замина за лагера в Турция, като се подготвяше с дубъла на отбора.

Лудогорец иска над 10 млн. евро за Петър Станич

Иначе Лудогорец постави цена и на голямата си звезда Петър Станич, който е голмайстор на Лига Европа със 7 попадения. Според "Тема Спорт", Лудогорец ще иска над 10 милиона евро за Станич, като трансфер в такива мащаби може да бие рекорда на Игор Тиаго, който бе продаден за 11 млн. евро на Брюж през 2023 г.

Станич има и паспорт от Европейския съюз - хърватски, което е бонус при евентуална негова продажба. Иначе той бе привлечен в Разград за 1,8 млн. евро през миналото лято. Той е юноша на Цървена звезда, а сега се очаква да получи и първа повиквателна за мъжкия национален отбор на Сърбия.

