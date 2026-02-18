Лайфстайл:

Лудогорец се разделя с двама нападатели, постави и главозамайваща цена на голямата си звезда

Българският шампион Лудогорец се подготвя за раздяла с двама от нападателите в отбора - Матиас Тисера и Матеус Машадо. И двамата не попадат в плановете на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо, който разполага с още три опции за атаката си - Квадво Дуа, Руан Крус и Ерик Биле. Договорите на Тисера и Машадо са до лятото, като вторият играе под наем в Разград от Ал Фатех и не е изключено да бъде върнат още преди приключването на сезона.

Нито Тисера, нито Машадо се представят на нужното ниво, за да бъдат опция за първия отбор на Лудогорец. Припомняме, че Тисера игра под наем в Уракан през 2025 година, но аржентинците не се възползваха от опцията за постоянно закупуване. Така той се завърна в Разград, но не замина за лагера в Турция, като се подготвяше с дубъла на отбора. 

Матиас Тисера

Лудогорец иска над 10 млн. евро за Петър Станич

Иначе Лудогорец постави цена и на голямата си звезда Петър Станич, който е голмайстор на Лига Европа със 7 попадения. Според "Тема Спорт", Лудогорец ще иска над 10 милиона евро за Станич, като трансфер в такива мащаби може да бие рекорда на Игор Тиаго, който бе продаден за 11 млн. евро на Брюж през 2023 г. 

Станич има и паспорт от Европейския съюз - хърватски, което е бонус при евентуална негова продажба. Иначе той бе привлечен в Разград за 1,8 млн. евро през миналото лято. Той е юноша на Цървена звезда, а сега се очаква да получи и първа повиквателна за мъжкия национален отбор на Сърбия.

