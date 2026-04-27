Официално: Утре решенията на ЦИК за изборите излизат в Държавен вестник

27 април 2026, 15:11 часа 577 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) за обявяване на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание и решение за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в новия парламент ще бъдат обнародвания утре в "Държавен вестник".

Това е записано в съдържанието на брой 39 на "Държавен вестник" от 28 април 2026 г.

Още: Първият ден на Радев като депутат: Йотова обяви кога ще свика парламента

В петък Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рото Народно събрание.

Припомняме, че в 52-рия парламент "Прогресивна България" ще има 131 депутати, ГЕРБ–СДС – 39, "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП–ДБ) – 37, "Движение за права и свободи" (ДПС) – 21, "Възраждане" – 12.

Още: ЦИК обяви новите 240 депутати: Стари познайници и нови муцуни (СПИСЪК)

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Държавен вестник Депутати ЦИК 52 Народно събрание
