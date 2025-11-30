Студио Actualno:

Парламентарна хватка: С "оттеглянето" на бюджета блокират депутатите да правят предложения за промени

30 ноември 2025, 11:49 часа 469 прочитания 0 коментара
Срокът за предложения от депутатите за промени между първо и второ четене на Бюджет 2026 е изтекъл. Това каза пред БНР депутатът от ПГ на АПС Хасан Адемов и уточни, че това е по процедура, разписана в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

"Работодатели, синдикати и правителството ще могат да правят предложения, а народните представители няма как да имат. Освен ако по някаква по-различна от правилника процедура се удължи този срок за предложения. Но такава практика досега не знам да е имало".

Бюджетът трябва да отговаря на изискванията на българските граждани, затова бяха протестите, подчерта той и коментира: "Управляващите решиха силово да наложат бюджета, който те предлагат, което не е приемливо за никого".

По думите на Адемов на този етап няма яснота как ще бъдат решени ключови въпроси в бюджетната процедура: "Механизъм за определяне на минималната работна заплата. Автоматичните механизми в секторите на сигурността, образованието и правосъдната система ще бъдат решени по начин, който да дава гаранции за фискална стабилност".

Според него тяснопартийният интерес през бюджетната процедура доминира над националния: "Националният интерес включва стабилни публични финанси, а всичко, което се предлага от управляващата коалиция, води до сериозни съмнения за нестабилност на публичните финанси".

