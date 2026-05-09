Алекс Николов сменя отбора и атакува Шампионската лига на Азия!

Една от големите волейболни звезди на България Александър Николов предприема ход към превземане на нов континент! 23-годишният посрещач ще продължи сезона си в Иран, където ще подсили местния Фулад Сирджан за финалния турнир на Азиатската шампионска лига. Надпреварата ще се проведе между 13 и 17 май в индонезийския град Понтианак. След това най-големият син на Владо Николов ще се присъедини към лагера на България.

Алекс приключи ангажиментите си с Лубе, след като тимът му загуби финалната серия за титлата в Италия срещу Перуджа с 0:3 победи. Така той остана само на крачка от Скудетото. Сега националът ни е вперил поглед в ново предизвикателство. Александър Николов може да бъде единственото ново попълнение на Фулад специално за надпреварата.

🇧🇬 Bulgarian volleyball superstar Alex Nikolov is set to join 🇮🇷 Foolad Sirjan Iranian for the upcoming AVC Champions League, which will take place from May 13–17 in Pontianak, 🇮🇩 Indonesia!#AVCChampionsLeague #volleyball pic.twitter.com/iZyPK0Dgtw — Volleytrails (@volleytrails) May 9, 2026

Междувременно капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов и неговият клубен отбор Богданка Лублин са на финал за шампионската титла на Полша. Там те се изправят срещу Алурон СМС Варта Заверче във формат, в който първият отбор, достигнал 3 победи, е печеливш. Грозданов и компания бяха на крачка от титлата, но допуснаха обрат и сега ще трябва да играят пети мач, след който със сигурност ще има победител.