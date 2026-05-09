В Испания тръбят: Жозе Моуриньо се завръща в Реал Мадрид, Специалния се разбра с „кралете“

Жозе Моуриньо ще се завърне начело на Реал Мадрид!. Това съобщи авторитетното испанско издание „AS“. Според информациите португалският специалист се е договорил с ръководството на „кралете“ като ще поеме тима веднага след края на настоящия сезон. Както е известно, в последните седмици ръководството на „белия балет“ усилено търси нов треньор, който да вдигне на крака разклатения мадридски гранд.

Реал ще остане без трофей за втора поредна година

Реал Мадрид стартира сезона с Шаби Алонсо начело. Под негово ръководството обаче „кралете“ не се представяха на много високо ниво, а той така и не успя да овладее съблекалнята. Затова и в началото на 2026-та бе освободен. На негово място дойде Алваро Арбелоа, но и той не съумя да се справи със задачата да стабилизира „белия балет“. В крайна сметка Реал Мадрид ще завърши сезона без трофей за втори пореден път, което никак не се нрави на ръководството и президента Флорентино Перес.

🚨 BREAKING: Agreement in principle REACHED between José Mourinho & Real Madrid. @diarioas pic.twitter.com/RSyNfuceZ2 — Madrid Zone (@theMadridZone) May 9, 2026

"Кралете" ще трябва да платят компенсация на Бенфика за Моуриньо

Поради тази причина в Реал са решили да се доверят на доказан специалист, какъвто е Моуриньо. Португалецът води испанския гранд между 2010-та и 2013-та като спечели по веднъж титлата, Купата и Суперкупата на страната. В момента Специалния е начело на Бенфика, като има договор с клуба до лятото на 2027-ма. Това означава, че мадридчани ще трябва да платят компенсация на „лисабонските орли“, за да вземат Моуриньо след края на настоящата кампания.

