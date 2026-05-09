Прекрасно! Национал на България спечели най-голямата титла в кариерата си

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров спечели най-голямата до момента титла в кариерата си на сингъл. 23-годишният Нестеров стана шампион на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара. Поставеният под номер 2 българин надви на финала петия в схемата Артюр Нагел (Франция) със 7:5, 6:0. Срещата продължи час и 28 минути.

Нестеров пропиля пробив аванс в средата на първия сет, но след това направи нов брейк, за да поведе с 6:5. Националът затвори първия сет в своя полза с убедителен гейм на нула, а във втората част не даде нито един гейм на съперника си.

Така той спечели трофея с пет поредни победи и само два загубени сета. Това е осма спечелена титла на сингъл при мъжете за българина от турнири на Международната федерация по тенис (ITF), но първа от категория M25, както и втора за годината след като за последно триумфира в Монастир в началото на месец февруари.

Междувременно преди дни първата българска ракета Григор Димитров отбеляза рекорден спад с най-ниско класирана в в световната ранглиста на ATP за последните 16 години от кариерата си. Той записа сериозен спад от 33 места и вече заема №170 с актив от 365 точки.